केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा- झारखंड में पूरी तरह से फेल है लॉ एंड ऑर्डर

दुमका में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है.

Union Minister Annapurna Devi
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
दुमका: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है. झारखंड में लोग खुद को असुरक्षित महसूस समझ रहे हैं. प्रदेश में विकास का काम पूरी तरह से ठप है. कल्याणकारी योजनाओं का टेंडर एक-एक साल तक लटका पड़ा हुआ है.

हेमंत सरकार को जनता से लेना देना नहीं: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार अपने और अपनों के विकास में जुटी है, उन्हें जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि इस राज्य में सड़क हो या दूसरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सभी की स्थिति बदहाल है. प्रदेश की जनता परेशान हो रही है लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला (Etv Bharat)

बिहार में NDA की जीत पक्की! बौखलाया हुआ है विपक्ष

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि बिहार की जनता, वहां की वर्तमान सरकार से काफी संतुष्ट है. खासतौर पर जो महिलाएं हैं, उन्हें नीतीश सरकार पर काफी विश्वास है. ऐसे में यह पक्का है कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से आ रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार को देखते हुए बौखला गया है और यही वजह है कि 'वोट चोरी' जैसे मुद्दों को उठा रहा है.

एसआईआर से नहीं होगी जनता को परेशानी

केंद्रीय मंत्री ने एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि एसआईआर से जनता में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने वर्तमान सरकार को फिर से लाने का पूरी तरह से मन बना लिया है. इसके साथ ही उन्होंने झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत को पक्की बताया.

झारखंड सरकार ने क्यों खर्च नहीं की मिशन वात्सल्य की राशि?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि झारखंड में मिशन वात्सल्य के लिए केंद्र से जो राशि दी गई है, उसे सरकार ने खर्च नहीं किया है और उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस मद में आवंटन को रोका जा रहा है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को केंद्र संपोषित योजनाओं के लिए जो राशि दी जाती है उसके लिए कायदे कानून हैं.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. वे भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी में भाग लेने आई थी. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अधिक से अधिक देसी उत्पाद को अपनाने की अपील की.

ये भी पढ़े- 'संविधान में आदिवासी अधिकार बनाम जमीनी हकीकत' विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम, पवन खेड़ा ने कई जटिल सवालों के दिए सीधे जवाब

पोस्टर के साथ स्वदेशी अभियान की शुरुआतः बाबूलाल मरांडी ने कहा- आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक

कांग्रेस विधायक दल के नेता का बड़ा बयान, संभावित हार को लेकर घाटशिला में भाजपा नहीं देगी उम्मीदवार

