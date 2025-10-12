ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा- झारखंड में पूरी तरह से फेल है लॉ एंड ऑर्डर

दुमका: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है. झारखंड में लोग खुद को असुरक्षित महसूस समझ रहे हैं. प्रदेश में विकास का काम पूरी तरह से ठप है. कल्याणकारी योजनाओं का टेंडर एक-एक साल तक लटका पड़ा हुआ है.

हेमंत सरकार को जनता से लेना देना नहीं: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार अपने और अपनों के विकास में जुटी है, उन्हें जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि इस राज्य में सड़क हो या दूसरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सभी की स्थिति बदहाल है. प्रदेश की जनता परेशान हो रही है लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला (Etv Bharat)

बिहार में NDA की जीत पक्की! बौखलाया हुआ है विपक्ष

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि बिहार की जनता, वहां की वर्तमान सरकार से काफी संतुष्ट है. खासतौर पर जो महिलाएं हैं, उन्हें नीतीश सरकार पर काफी विश्वास है. ऐसे में यह पक्का है कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से आ रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार को देखते हुए बौखला गया है और यही वजह है कि 'वोट चोरी' जैसे मुद्दों को उठा रहा है.

