जामताड़ा में जमकर बरसी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कहा- केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार ने ठीक से नहीं किया लागू
जामताड़ा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करने का आरोप लगाया.
Published : October 13, 2025 at 8:59 PM IST
जामताड़ा: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को सही रूप से लागू नहीं करने एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है.
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को सही रूप से लागू नहीं कर पा रही है. धरातल पर झारखंड सरकार, केंद्र की योजनाओं को उतारने में विफल साबित हो रही है.
पूरे देश में वूमेंस हॉस्टल का होगा निर्माण
केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उनके विभाग से पूरे देश में करीब 500 करोड़ से 254 वूमंस हॉस्टल का निर्माण हो रहा है लेकिन झारखंड में अभी तक यह राशि सरकार के पास पड़ी है लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र सरकार की महिला वात्सल्य योजना के तहत, भारत सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ था लेकिन उसे धरातल पर सरकार उतार नहीं पाई. उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पैसा लाभार्थियों तक पहुंचा है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि भारत सरकार ने राज्य सरकार का पैसा नहीं रोका है.
जल नल योजना में हुई है भारी लूट खसोट: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल मिशन के तहत जल नल योजना में पूरी तरह से पैसे की बंदरबांट के साथ भ्रष्टाचार का आरोप राज्य सरकार पर लगाया. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जल मिशन के तहत झारखंड में जन नल योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, क्योंकि इस योजना में काम हुआ नहीं है, बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जो योग्य ठेकेदार नहीं था उसे भी इस योजना के तहत टेंडर दिया गया और पैसे का बंदरबांट किया गया.
स्वदेशी पहुंचाने का पार्टी ने रखा लक्ष्य
आखिर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन तक स्वदेशी को पहुंचाना है. अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत स्वदेशी है. गुलामी के बाद जो पहचान भारत की थी, संस्कृति थी, उसे मिटाने का प्रयास किया गया लेकिन पीएमन मोदी ने भारत की पहचान संस्कृति और स्वदेशी अपनाने और बढ़ाने को लेकर संकल्प लिया है, जिसके चलते पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है.
स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया
वहीं जामताड़ा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था. यहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पार्टी एवं पीएम मोदी के संकल्प और लक्ष्य को जन-जन तक पहुंचाने और स्वदेशी पर जोर देने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पर युवाओं को ठगने, महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत घर-घर में लड़ाई झगड़े लगाने का आरोप लगाया.
ये भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा- झारखंड में पूरी तरह से फेल है लॉ एंड ऑर्डर
SIR और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अन्नपूर्णा देवी का कांग्रेस पर जुबानी हमला
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक, कही ये बात