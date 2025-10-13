ETV Bharat / state

जामताड़ा में जमकर बरसी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कहा- केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार ने ठीक से नहीं किया लागू

जामताड़ा: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को सही रूप से लागू नहीं करने एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है.

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को सही रूप से लागू नहीं कर पा रही है. धरातल पर झारखंड सरकार, केंद्र की योजनाओं को उतारने में विफल साबित हो रही है.

जानकारी देती केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री (Etv Bharat)

पूरे देश में वूमेंस हॉस्टल का होगा निर्माण

केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उनके विभाग से पूरे देश में करीब 500 करोड़ से 254 वूमंस हॉस्टल का निर्माण हो रहा है लेकिन झारखंड में अभी तक यह राशि सरकार के पास पड़ी है लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र सरकार की महिला वात्सल्य योजना के तहत, भारत सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ था लेकिन उसे धरातल पर सरकार‌ उतार नहीं पाई. उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पैसा लाभार्थियों तक पहुंचा है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि भारत सरकार ने राज्य सरकार का पैसा नहीं रोका है.

जल नल योजना में हुई है भारी लूट खसोट: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल मिशन के तहत जल नल योजना में पूरी तरह से पैसे की बंदरबांट के साथ भ्रष्टाचार का आरोप राज्य सरकार पर लगाया. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जल मिशन के तहत झारखंड में जन नल योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, क्योंकि इस योजना में काम हुआ नहीं है, बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जो योग्य ठेकेदार नहीं था उसे भी इस योजना के तहत टेंडर दिया गया और पैसे का बंदरबांट किया गया.