'हिमाचल में फोरलेन-एनएच को हुए नुकसान के लिए केंद्र ने जारी किए 264 करोड़, आपदा को लेकर केंद्र गंभीर'

अधिकारियों के साथ एनएच का निरीक्षण करते अजय टमटा ( ETV Bharat )

मंडी: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा हिमाचल के दौरे पर हैं. आज उन्होंने मंडी में फोरलेन का निरीक्षण किया. उन्होंने एनएच की बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी हासिल की और एनएचएआई के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और डीसी मंडी भी मौजूद रहे. केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने कहा कि 'फोरलेन का निरीक्षण करने के बाद कहा कि बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में जो भी फोरलेन और नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्हें फिर से बनाया जाएगा. अभी केंद्र सरकार ने फोरलेन और एनएच को हुए नुकसान के लिए 264 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है. प्रदेश में 2600 किमी एनएच हैं, जिसमें 785 किमी एनएचएआई के अधीन है, जबकि 570 किमी बीआरओ के अधीन आता है. प्रदेश सरकार और पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के माध्यम से केंद्र सरकार को नुकसान की सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो भी डीपीआर बनकर आएंगी उन्हें तुरंत प्रभाव से मंजूरी देकर कार्यों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हुए नुकसान को लेकर गंभीर हैं और इसकी पल पल की जानकारी ले रहे हैं.' अधिकारियों के साथ एनएच का निरीक्षण करते अजय टमटा (ETV Bharat) 20 सितंबर तक मनाली तक एनएच हो जाएगा बहाल