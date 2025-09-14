'हिमाचल में फोरलेन-एनएच को हुए नुकसान के लिए केंद्र ने जारी किए 264 करोड़, आपदा को लेकर केंद्र गंभीर'

'हिमाचल में फोरलेन-एनएच को हुए नुकसान के लिए केंद्र ने जारी किए 264 करोड़, आपदा को लेकर केंद्र गंभीर'
अजय टम्टा ने आज कीतरपुर से लेकर मनाली तक क्षतिग्रस्त फोरलेन का किया निरीक्षण. उन्होंने कहा जल्द मनाली तक एच को बहाल कर दिया जाएगा.
September 14, 2025
मंडी: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा हिमाचल के दौरे पर हैं. आज उन्होंने मंडी में फोरलेन का निरीक्षण किया. उन्होंने एनएच की बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी हासिल की और एनएचएआई के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और डीसी मंडी भी मौजूद रहे.
केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने कहा कि 'फोरलेन का निरीक्षण करने के बाद कहा कि बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में जो भी फोरलेन और नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्हें फिर से बनाया जाएगा. अभी केंद्र सरकार ने फोरलेन और एनएच को हुए नुकसान के लिए 264 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है. प्रदेश में 2600 किमी एनएच हैं, जिसमें 785 किमी एनएचएआई के अधीन है, जबकि 570 किमी बीआरओ के अधीन आता है. प्रदेश सरकार और पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के माध्यम से केंद्र सरकार को नुकसान की सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो भी डीपीआर बनकर आएंगी उन्हें तुरंत प्रभाव से मंजूरी देकर कार्यों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हुए नुकसान को लेकर गंभीर हैं और इसकी पल पल की जानकारी ले रहे हैं.'
20 सितंबर तक मनाली तक एनएच हो जाएगा बहाल
अजय टमटा ने कहा कि 'कीतरपुर से मनाली तक का फोरलेन पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है. ये मार्ग कुल्लू-मनाली होते हुए लाहौल स्पीति और लेह को जोड़ने का काम करता है. यहां के नुकसान का सारा आंकलन किया जा रहा है. क्षेत्र में तैनात एनएचएआई के अधिकारी यहां सड़कों की बहाली के कार्यों में दिन रात जुटे हुए हैं. कीतरपुर से कुल्लू तक चंडीगढ़ मनाली फोलेन को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और 20 सितंबर तक इसे मनाली तक हर हाल में बहाल कर दिया जाएगा.'
गरामोड़ किया टनल का निरीक्षण
रविवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राजमंत्री अजय टम्टा ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बिलासपुर जिले के कैंचीमोड़ (गरामोड़) में बनकर तैयार हुई दूसरी सुरंग निरीक्षण किया. सुरंग के लिए अप्रोच मार्ग बनाने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है. 15 दिनों के अंदर ये सुरंग यातायात के लिए खोल दी जाएगी. करीब 1800 मीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण पर 280 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं. यहां अभी दो लेन वाली एक ही टनल से गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी. अब डबल लेन वाली एक और टनल बनने से इससे यातायात आवागमन में आसानी होगी और जाम से भी छुटकारा मिलने के साथ साथ हादसों पर भी विराम लगेगा.
