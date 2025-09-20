ETV Bharat / state

तबादला पॉलिसी पर आंदोलन को लेकर सचिवालय संघ का यू टर्न, मुख्य सचिव को लिखा पत्र

तबादला पॉलिसी पर आंदोलन को लेकर सचिवालय संघ का यू टर्न ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 20, 2025 at 5:24 PM IST 3 Min Read