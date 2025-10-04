ETV Bharat / state

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे जयपुर, प्रदेश संगठन की टीम का इंतजार हो सकता है खत्म

कैम्पस का उद्घाटन : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को जयपुर दौरा प्रस्तावित है. वे यहां तीनों नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने और पुलिस के कामकाज को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ करने आ रहे हैं. इसके साथ दुनिया की पहली और एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जयपुर में बने कैंपस का उद्घाटन प्रस्तावित है. नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का राजस्थान में यह पहला कैंपस है, इस कैंपस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे. साथ ही सैन्य सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और हाई-प्रोफाइल क्राइम से जुड़ी जांच में भी अहम भूमिका निभाएगा.

जयपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को जयपुर दौरा प्रस्तावित है. भले ही अमित शाह एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जयपुर में बने कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हों, लेकिन इस दौरे के बीच में संगठन को लेकर सियासी चर्चों ने जोर पकड़ लिया है. अमित शाह इस दौरे के दौरान प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि लम्बे समय से प्रदेश संगठन की नई टीम का इंतजार भी खत्म हो सकता है.

यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के लिए दिल्ली रोड स्थित दौलतपुरा में 50 एकड़ जमीन मंजूर की गई है. अमित शाह की ओर से स्थायी कैंपस का भी शिलान्यास करना प्रस्तावित है. नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन स्थापित की गई है. इसका हेड क्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में भारतीय संसद के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई थी.

राजस्थान के लिए शुभ साबित होता है : अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि, अधिकृत तौर पर उनके कार्यक्रम का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि देश के गृहमंत्री का दौरा राजस्थान में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दौरे के दौरान खास महत्व है. कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो तीन कानून बने हैं, उनकी समीक्षा होगी, जिसका असर राजस्थान पर दिखेगा. बेढम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से ज्यादा कुछ शेड्यूल जारी नहीं हुआ, अभी सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा प्रस्तावित है. जैसे ही कुछ जानकारी आए वो साझा की जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि उनके दौरे में जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, उनको सफलतापूर्वक राजस्थान की सरकार हमेशा संपन्न करती रही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो या फिर देश के गृहमंत्री अमित शाह का आगमन वो राजस्थान के लिए शुभ साबित होता है.

टीम का इंतजार होगा खत्म ? : वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ भी शाह बैठक कर सकते है. अमित शाह के दौरे को लेकर संगठन स्तर पर भी उत्साह है. माना जा सकता है कि अमित शाह के दौरे के बाद लम्बे समय से प्रदेश टीम का इंतजार भी खत्म हो सकता है. बीजेपी कार्यालय में चर्चाएं बनी हुई हैं. इस बीच नई टीम में शामिल होने के लिए कई नेता दिल्ली-जयपुर के बीच की दौड़ भी लगातार लगा रहे हैं. सबके अपने-अपने सियासी समीकरणों के बीच पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी टीम तैयार हो चुकी है. लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दी गई है, जैसे ही स्वीकृति आएगी नाम जारी कर दिए जाएंगे.

राठौड़ दिल्ली में : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी दो दिन शनिवार और रविवार दिल्ली दौरे पर हैं. हालांकि, दिल्ली दौरे को लेकर राठौड़ ने कहा कि वह राज्यसभा के सदस्य भी हैं, इसलिए कमेटियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार नई टीम बनाने को लेकर चर्चा करने के लिए दिल्ली जाना हो, लेकिन यह सही है कि जब भी दिल्ली जाते हैं तो समिति की मीटिंग के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होती है और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा भी होती है. जल्द ही जानकारी सबके सामने होगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम भी अच्छा काम कर रही है.