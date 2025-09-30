ETV Bharat / state

गृहमंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, कुरुक्षेत्र में लगने वाली ऐतिहासिक प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन, जानिए क्या-क्या होगा खास

कुरुक्षेत्र: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे. दरअसल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मेला क्षेत्र में 3 अक्टूबर से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस प्रदर्शनी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर सभी तैयारियां पूरी की जाएं. खासतौर पर 10 मुख्य स्टॉल्स के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम में किसी भी तरह की बाधा ना आए.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए सख्त निर्देश: अमित शाह के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक नितीश अग्रवाल को निर्देश दिए कि "कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा चाक-चौबंद होनी चाहिए. एचपीएस स्तर के अधिकारियों को मौके पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है. आगंतुकों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं."

आमजन को कानून में बदलावों की जानकारी देगी प्रदर्शनी: 4 से 5 दिन चलने वाली प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, छात्रों और अधिवक्ताओं को आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों से अवगत कराना है. इस प्रदर्शनी को 10 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें 7 अलग-अलग विभागों की भूमिकाओं को दर्शाया जाएगा. कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्ति से लेकर कोर्ट में न्यायिक फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके जरिए लोगों को नए कानूनों को सरलता से समझने का अवसर मिलेगा.

व्याख्यान और पैनल चर्चाओं का होगा आयोजन: प्रदर्शनी के दौरान नए कानूनों पर आधारित व्याख्यान और पैनल चर्चाओं का भी आयोजन किया जाएगा. इसमें कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. ये कार्यक्रम ना केवल ज्ञानवर्धन का जरिया बनेगा, बल्कि नई न्याय प्रणाली को लेकर लोगों की समझ को भी मजबूत करेगा. सभी तैयारियों की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और जहां भी कमी नजर आ रही है, उसे समय रहते दुरुस्त किया जा रहा है.