रांची: झारखंड के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी है. राज्य के छह जिलों धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र ने सकारात्मक रुख दिखाया है.

राज्य को 39 मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता

शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए छह नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मांग की थी. इस पत्र में उन्होंने झारखंड की मौजूदा चुनौतियों का जिक्र करते हुए बताया कि 3.92 करोड़ की आबादी वाले राज्य में फिलहाल केवल 9 मेडिकल कॉलेज (7 सरकारी और 2 निजी) हैं. जबकि राष्ट्रीय मानक के अनुसार राज्य को 39 मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता है.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार (ETV BHARAT)

उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में प्रति हजार की आबादी पर डॉक्टरों और अस्पताल बेड की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. मौजूदा समय में राज्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.18 डॉक्टर उपलब्ध हैं. जबकि राष्ट्रीय औसत 0.96 है. इसी तरह अस्पतालों में बेड की उपलब्धता भी राष्ट्रीय मानक 1.5 प्रति हजार की तुलना में काफी नीचे है.

प्रस्ताव पर मिला मंत्री जेपी नड्डा का मिला आश्वासन

सुदिव्य कुमार ने केंद्र से आग्रह किया था कि धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और जमशेदपुर के जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेजों में बदला जाए. यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत प्रस्तावित की गई है और इसके लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है.

इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 28 जुलाई को पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त हो चुका है और मामले की जांच संबंधित प्रभाग से कराई जा रही है. नड्डा ने सुदिव्य कुमार को आश्वस्त किया कि उनके पत्र को गंभीरता से लिया गया है. राज्य सरकार का मानना है कि नए मेडिकल कॉलेज खुलने से स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आएगा. इससे न केवल मरीजों को अपने ही जिले में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर अवसर मिलेंगे.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस सकारात्मक जवाब को राज्य के लिए उत्साहजनक बताया और उम्मीद जताई कि केंद्र का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले वर्षों में झारखंड न केवल डॉक्टरों की भारी कमी से निजात पाएगा, बल्कि पूर्वी भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में भी मजबूत स्थिति हासिल करेगा.

