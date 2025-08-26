सिंगरौली: मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाने वाली सिंगरौली ने प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिले के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है. हालांकि यहां मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा न होने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वर्षों से मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग करते रहे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया. उन्होंने यहां एमबीबीएस की 100 सीटों पर एडमिशन और पढ़ाई की भी स्वीकृति दे दी है. इस खबर से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन

दरअसल 25 अगस्त 2025 को सिंगरौली में बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जबलपुर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से किया. इसके बाद सिंगरौली में भी मेडिकल की पढ़ाई इस वर्ष से शुरू होगी जिसके लिए 100 सीटों की स्वीकृति दी गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए सिंगरौली के देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम कहते हैं "इस मेडिकल कॉलेज की मांग पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार की जा रही थी. हम लोग भी इस मांग को लेकर लगातार सक्रिय रहे. यह सिंगरौली के लिए ऐतिहासिक क्षण है मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो गया है." स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है. यह मेडिकल कॉलेज न केवल हमारे युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के द्वार खोलेगा, बल्कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मिल सकेंगी. आज 100 सीट पर छात्रों के एडमिशन के लिए स्वीकृति मिली."

सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन (ETV Bharat)

स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों में खुशी का माहौल

स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह मेडिकल कॉलेज सिंगरौली की आधारशिला बनेगी इसके साथ-साथ स्थानीय छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी बेहतर सुविधा होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिंगरौली का विकास लगातार हो रहा है और इस पहल के लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं. इस पल मेडिकल कालेज के उद्घाटन के समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के सभी अधिकारी, एवं भारी संख्या में सिंगरौली वासी मौजूद रहे.

सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के समय को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिल के कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इनके साथ ही साथ ही सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामनिवास शाह, स्थानीय लोकसभा सांसद राजेश मिश्रा, देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम समेत सिंगरौली के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में आमलोग मौजूद रहे.