देहरादून की आबोहवा सुधारने के लिए 30 करोड़ का बजट, एनुअल प्लान जमा नहीं किया तो होगा लेप्स
वायु गुणवत्ता प्रदर्शन के लिहाज से देहरादून इस बार PM10 यानी धूल के कण को लेकर बेहतर प्रदर्शन कर पाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2025 at 7:15 PM IST
देहरादून: केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 करोड रुपए आवंटित किए हैं. देहरादून को यह बजट वायु गुणवत्ता प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किया गया है. खास बात ये है कि इसी महीने तक इसके लिए एनुअल प्लान जमा करने की टाइमलाइन भी दी गई है. ऐसा नहीं होने पर बजट के लेप्स होने की भी बात कही गई है.
केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देहरादून शहर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 30.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. यह राशि वायु गुणवत्ता प्रदर्शन के आधार पर दी गई है, जिसको तय समय के लिए देहरादून को आवंटित किया गया है. मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक एन सुब्रह्मण्यम द्वारा नगर आयुक्त नमामि बंसल को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 29 अगस्त 2025 को हुई एनसीएपी की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में देहरादून सहित कई शहरों की प्रगति की समीक्षा की गई थी.
बैठक में पाया गया कि देहरादून ने अभी तक अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की है. समिति ने निर्देश दिया कि शहर तुरंत अपनी कार्ययोजना तैयार करे और आवश्यक अनुमोदन के साथ 13 अक्टूबर 2025 तक इसे PRANA पोर्टल पर अपलोड करे.
पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गई तो आवंटित धनराशि अन्य शहरों को हस्तांतरित कर दी जाएगी. मंत्रालय ने नगर निगम से कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि 30.33 करोड़ रुपये का यह फंड शहर के प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वायु परियोजनाओं में उपयोग हो सके.
गौरतलब है कि एनसीएपी योजना के तहत देहरादून देश के उन 82 शहरों में शामिल है, जहां वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. बड़ी बात यह है कि इसके लिए दी गई डेट लाइन बेहद नजदीक है और इस समय में ही देहरादून के लिए योजना के तहत एक्शन प्लान भी तैयार करना है.
दरअसल, वायु गुणवत्ता प्रदर्शन के लिहाज से देहरादून इस बार PM10 यानी धूल के कण को लेकर बेहतर प्रदर्शन कर पाया है और वायुमंडल में धूल के कणों की मात्रा कम हुई है और इसी आधार पर उन्हें एक बड़ा बजट दिया है.
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पराग मधुकर धकाते बताते है कि बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर देहरादून को बजट मिला है और इससे वायु प्रदूषण को और भी कम करने के लिए बेहतर काम किया जा सकेंगे.
