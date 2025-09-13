ETV Bharat / state

केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कोल माइंस से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय कोयला मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 13, 2025 at 7:49 AM IST 2 Min Read