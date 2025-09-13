ETV Bharat / state

केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कोल माइंस से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की.

केंद्रीय कोयला मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 7:49 AM IST

रांची: झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की. इस मौके पर राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कोयला और खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर चर्चा हुई.

राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों/मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कोल माइंस के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा. वहीं, केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइंस से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है. उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है.

सीएम के साथ वार्ता करते केंद्रीय कोयला मंत्री (Etv Bharat)

बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, खनन क्षेत्र और आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार, खनन कार्य पूरा हो चुके जमीन की वापसी, खदानों में अवैध खनन की वजह से हो रहे हादसों पर नियंत्रण को लेकर सुरक्षा मानकों के पालन, कोल परियोजनाओं के ऑपरेशनल करने में आ रही अड़चनों का समाधान तथा डीएमएफटी और सीएसआर फंड के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई.

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय खनन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया, केंद्रीय कोयला मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी सनोज कुमार झा, राज्य सरकार में राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल, निदेशक खान एवं भूतत्व राहुल सिन्हा, कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी निलेन्दु कुमार सिंह, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, हिंदुस्तान कॉपर के सीएमडी संजीव कुमार सिंह, केंद्रीय कोयला मंत्री के पीएस पंकज जैन समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.

