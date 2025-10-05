ETV Bharat / state

शिवराज को पंसद आया पूर्व केन्द्रीय मंत्री का अंदाज, फ्लाइट में ही लिखा... आपने दिल जीत लिया

शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, आज पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा मेरे लिए अविस्मणीय रही, क्योंकि इस फ्लाइट के सह-कैप्टन थे मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ राजनेता और छपरा सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी.

फ्लाइट में को-पायलट और सांसद राजीव प्रताप रूडी से मिले शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)
Published : October 5, 2025 at 4:13 PM IST

भोपाल: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के छपरा से बीजेपी सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के कायल हो गए. शिवराज शनिवार शाम पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, लेकिन यात्रा के दौरान उन्होंने फ्लाइट के सह-पायलट की आवाज सुनी तो वे चौंक गए. यह कोई और नहीं, बल्कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी थे. इसके बाद राजीव ने हिंदी में अनाउंसमेंट किया और फिर रोचक अंदाज में पटना से दिल्ली तक की उड़ान को लेकर जानकारी दी. शिवराज सिंह ने पूर्व मंत्री के तारीफ में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखी.

शिवराज ने लिखा, आपने दिल जीत लिया...

शिवराज ने लिखा, आज पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा मेरे लिए अविस्मणीय रही, क्योंकि इस फ्लाइट के सह-कैप्टन थे मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ राजनेता और छपरा सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी. आज आपने यात्रियों को जिस रोचक अंदाज में सरल भाषा के साथ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की, उसने पूरी यात्रा के दौरान हम सबको यात्रा से जोड़े रखा.

कैसे आपने शुरूआत की - आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाए रखा है, कल से लगातार बारिश हो रही है. बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा की शुरूआत करने जा रहे हैं. रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे. फिर बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ दिखाई देंगे. गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली का सफर पूरा करेंगे. और उतरते समय बादल न रहे तो नोयडा की हाई राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने को मिलेगी. इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी बता रहे थे. आपका यह अंदाज बहुत निराला लगा. अंत में जब आपने सुखद और सफल यात्रा के लिए यात्रियों से ताली बजाने का अनुरोध किया तो उसमें अलग ही आत्मीयता देखने को मिली.

शिवराज ने हाथ से चिट्ठी लिखकर दी (ETV Bharat)

शिवराज ने हाथ से चिट्ठी लिखकर दी

यात्रा के दौरान ही केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाथ से एक चिट्ठी लिखी और उसे राजीव प्रताप रूडी को दी. उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मेरे प्रिय मित्र और वरिष्ठ राजनेता राजीव प्रता रूढ़ी जी के साथ सुखद यात्रा मेरे जीवन के आनंद दायक पल हैं, अविस्मरणीय हैं. पूर्व केन्द्रीय मंत्री लोकप्रिय सांसद, राजनेता अपने कौशल को न भूलकर अवसर मिलते ही उसका उपयोग करे, यह बिरले ही होते हैं. जमीन से जुड़े रहना इसी को कहते हैं. इस भाव के लिए राजीव जी का अभिनंदन. पायलेट के रूप में जिस मनमोहक ढंग से वे जानकारियां देते हैं, ये भी अद्भुत और अभूतपूर्व है.

