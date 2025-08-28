विदिशा: केंद्रीय कृषि मंत्री एवं विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार को विदिशा पहुंचे. यहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ रंगई स्थित आस्था का प्रमुख केंद्र श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री गणेश जी के दर्शन किए.स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करने से जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है. हर वर्ष गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक यहां भक्तों का तांता लगा रहता है.

परिवार संग विशेष दर्शन, श्रद्धालुओं में उत्साह

गुरुवार लगभग दोपहर 12 बजे जैसे ही शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित मंदिर पहुंचे, श्रद्धालुओं ने “गणपति बप्पा मोरया” के नारे लगाए जिससे धार्मिक माहौल बन गया. केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान साथ उनके बेटे, कार्तिकेय चौहान और कुणाल चौहान, और बहुएं मौजूद रहीं. उनके साथ विदिशा विधायक मुकेश टंडन के साथ-साथ शमशाबाद के विधायक सूर्य प्रकाश मीणा सहित भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे.

श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

शिवराज सिंह चौहान का मंदिर से गहरा जुड़ाव

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़े रहे हैं. विदिशा के इस गणेश मंदिर में वे समय-समय पर दर्शन करने आते रहते हैं. इस बार भी परिवार सहित उनके दर्शन और भाजपा नेताओं की उपस्थिति से मंदिर में माहौल और भक्तिमय बन गया.

श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजन करते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

कार्तिकेय चौहान अपनी पत्नी के साथ (ETV Bharat)

श्री बाढ़ वाले गणेश विदिशा (ETV Bharat)

विदिशा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

a (a)

विदिशा प्राचीन काल से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर रहा है. यहां अनेक प्राचीन मंदिर और स्मारक हैं. बेतवा और बैस नदी के किनारे स्थित यह नगर गुप्त और मौर्यकालीन सभ्यता का साक्षी रहा है. श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर विदिशा की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आसपास के गांवों और जिलों से लोग विशेष अवसरों पर यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद शिवराज सिंह चौहान अपने निजी कार्यक्रमों की ओर रवाना हो गए.