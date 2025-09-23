ETV Bharat / state

अचानक बीजेपी मुख्यालय पहुंचे शिवराज सिंह, कमराबंद बैठक का क्या था एजेंडा

अब चर्चाएं हैं कि अचानक शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की वजह क्या है? और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई कमरा बंद बैठक का एजेंडा क्या है? मध्य प्रदेश बीजेपी की सियासत का पारा चढ़ गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है.

भोपाल: राजनीति में सौजन्य मुलाकातें भी सामान्य नहीं होती. उनके मायने होते हैं. शिवराज सिंह चौहान के केन्द्रीय मंत्री बन जाने के बाद जब से दिल्ली रवानगी हुई है. उसके बाद चुनिंदा मौके होंगे जब वे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हों. बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पार्टी में कमान संभालने के बाद तो इस तरह कमराबंद बैठक के लिए शिवराज पहली बार ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे.

अचानक से बीजेपी दफ्तर क्यों पहुंचे शिवराज

जब से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश छोड़कर केन्द्र की राजनीति के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं. तब से प्रदेश की राजनीति में आगे होकर उन्हें दखल देते कम देखा गया है. प्रदेश स्तर के जिन आयोजनों में वे आमंत्रित होते हैं. शिवराज वहीं पहुंचते हैं. उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगह अपनी सक्रियता कम की है, लेकिन बीते कुछ दिनों से शिवराज सिंह चौहान की कुछ तस्वीरें एमपी की सियासत का पारा बढ़ा रही हैं. ताजा तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की है. जिसमें शिवराज सिंह चौहान अचानक पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे.

यहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से अकेले बंद कमरे में चर्चा की. मध्य प्रदेश में निगम मंडलों के साथ प्रदेश कार्यकारिणी के गठन से पहले शिवराज सिंह चौहान और हेमंत खंडेलवाल की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मीडिया प्रभारी दीपक विजयवर्गीय कहते हैं, "भारतीय जनता पार्टी में सेवा संवाद और संपर्क ही प्रमुख है. ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है. कैडर बैस्ड पार्टी में अध्यक्ष धुरी है. ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान नवोदित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिलने पहुंचे हैं, तो उसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए."

शिवराज को शॉल पहनाते हेमंत खंडेलवाल (ETV Bharat)

शिवराज और कमल पटेल की तस्वीर पर लगे अनुमान

पिछले काफी दिनों से शिवराज सिंह चौहान की गतिविधियां प्रदेश में सियासी सुर्खियां बनी हुई हैं. इसके पहले हरदा में कमला पटेल के साथ भोजन पर हुई मुलाकात और दोनों नेताओं का एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ. उसके भी चर्चे हैं. दो तस्वीरें जिसमें एक में शिवराज सिंह चौहान और दूसरे में कमल पटेल दोनों ही एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. असल में शिवराज सिंह चौहान का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए लंबे समय से चर्चा में है.

हरदा में कमला पटेल के साथ भोजन करते शिवराज (ETV Bharat)

ऐसे में इस तस्वीर की मिठास को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं, "शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का एक केन्द्र बिंदू ये है कि वे पार्टी लाइन के बाहर कभी नहीं जाते. इसलिए उनका संवाद और संपर्क जो भी हो. उसे संगठन के दायरे में ही देखा जाना चाहिए".