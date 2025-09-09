यूनिफाइड कमांड की बैठक: नक्सल उन्मूलन और नियद नेल्लानार योजना पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड बैठक रायपुर में संपन्न हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 11:45 PM IST
रायपुर: नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई और नियद नेल्लानार योजना के जरिए सरकारी योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाने पर आज नवा रायपुर में आयोजित यूनिफाइड कमांड बैठक में विशेष जोर दिया गया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई.
नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर जोर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पिछले 20 महीनों के भीतर सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. सीएम ने जवानों के हौसले और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई ही नहीं, बल्कि स्थानीय जनता का विश्वास और भागीदारी इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा रही है.
विकास कार्य और योजनाओं का असर: बैठक में ‘नियद नेल्लानार योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि दूरस्थ अंचलों के लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ सकें. नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की गति तेज़ करने से लोगों का विश्वास शासन-प्रशासन में और मजबूत होगा.
''साझा रणनीति और आगे की दिशा'': बैठक में तय किया गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन और विकास कार्य साथ-साथ चलेंगे. सुरक्षा बलों की कार्ययोजना को और अधिक परिणामकारी बनाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय को मजबूत करने पर सहमति बनी. साथ ही, नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों को प्राथमिकता से लागू करने का निर्णय लिया गया.
डिप्टी सीएम रहे मौजूद: बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।
नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई होगी और मौजूद: यूनिफाइड कमांड की यह बैठक नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई और छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में विकास की रफ्तार को और गति देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों और सुरक्षा बलों को स्पष्ट संदेश दिया कि नक्सल उन्मूलन और विकास, दोनों ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं.