स्कूल परिसर में मिला अज्ञात शव, पुलिस तफ्तीश में जुटी

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डमरु गांव में अज्ञात शव मिला है. जिस जगह ये शव मिला है वहां स्कूल है. जिसके परिसर में झाड़ियों के पास शव था.जिसकी दुर्गन्ध आसपास के इलाके में फैली थी.जब बच्चों और शिक्षकों ने झाड़ियों में देखा तो उन्हें शव दिखाई दिया.जिसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई गई.

तीन से चार दिन पुराना शव : घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.इसके बाद मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार शव की हालत देखकर प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृत्यु हुए लगभग तीन से चार दिन बीत चुके हैं.



