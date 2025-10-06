स्कूल परिसर में मिला अज्ञात शव, पुलिस तफ्तीश में जुटी
बलौदाबाजार के डमरु गांव शासकीय स्कूल परिसर में अज्ञात शव मिला है.
बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डमरु गांव में अज्ञात शव मिला है. जिस जगह ये शव मिला है वहां स्कूल है. जिसके परिसर में झाड़ियों के पास शव था.जिसकी दुर्गन्ध आसपास के इलाके में फैली थी.जब बच्चों और शिक्षकों ने झाड़ियों में देखा तो उन्हें शव दिखाई दिया.जिसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई गई.
तीन से चार दिन पुराना शव : घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.इसके बाद मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार शव की हालत देखकर प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृत्यु हुए लगभग तीन से चार दिन बीत चुके हैं.
शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है और प्रथम दृष्टया मृतक इस गांव का प्रतीत नहीं हो रहा है. शव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल डमरू की बाउंड्री के अंदर झाड़ियों में पाया गया है.फिलहाल मौके पर टीम जांच कर रही है. ये हत्या है, आत्महत्या है या किसी अन्य कारण से मौत हुई है.इसकी पुष्टि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी - अजय झा, कोतवाली थाना प्रभारी
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आसपास के गांवों में भी मृतक की पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं.वहीं पुलिस शव से जुड़े दूसरे पहलुओं पर जांच कर रही है. युवक इस जगह पर कैसे आया और उसकी मौत के पीछे का कारण क्या है,इस बात का पुलिस पता लगा रही है.आसपास के गांवों में भी पुलिस ने गुमशुदा इंसान के बारे में पता लगाया है.
