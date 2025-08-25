रांची: किशोरों में बढ़ रही मानसिक समस्या ना केवल वर्तमान समय के लिए चिंता का सबब है बल्कि भविष्य के लिए भी इस पर काबू पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.
यूनिसेफ के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2015 तक 13-17 साल के 7.3% किशोर मानसिक समस्या से ग्रसित थे, जो 2021 में 10-19 साल के किशोरों में कराए गए सर्वे में बढ़कर 14% हो गया है. चिंता, आत्म सम्मान की कमी, डिजिटल लत, डिप्रेशन और फिर सुसाइड जैसी आत्मघाती कदम से किशोरों को बचाने के लिए झारखंड यूनिसेफ ने बड़ी पहल की है.
रांची में यूनिसेफ की कार्यशाला आयोजित
इसके तहत सत्तापक्ष-विपक्ष के साथ विधानसभा परिसर में सोमवार को यूनिसेफ ने कार्यशाला आयोजित कर पॉलिसी बनाने का आग्रह किया, जिससे तेजी से किशोरों में बढ़ रही मानसिक बीमारी पर लगाम लगाई जा सके. इस दौरान स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यशाला को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी समेत कई लोगों ने संबोधित किया.
झारखंड में 11% किशोर मानसिक समस्या के शिकार
किशोरों में बढ़ रही मानसिक रोग का शिकार झारखंड के यूथ भी हो रहे हैं. यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में 11% किशोर मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण मादक द्रव्यों का सेवन और मनोविकृति है. झारखंड यूनिसेफ की प्रमुख कनीनिका मित्रा कहती हैं कि सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं. इसके कई कारण हैं और इसकी रोकथाम आवश्यक है.
UNICEF India and Jharkhand Legislative Assembly, led by Hon’ble Speaker @Rabindranathji, hosted a roundtable on children’s mental health - raising awareness, breaking stigma, and inspiring action to ensure every child feels safe and supported. pic.twitter.com/b2ebvHwnhg— UNICEF India (@UNICEFIndia) August 25, 2025
किशोरों के सामने कई प्रकार की समस्याएं
बच्चे शैक्षणिक तनाव, सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों, हिंसा और स्कूलों एवं समुदायों में मनो-सामाजिक समर्थन की कमी जैसी बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. मानसिक स्वास्थ्य के आसपास फैली व्यापक भ्रांतियां इन चुनौतियों को और गहरा कर देती हैं, जिससे बच्चे अक्सर अकेलापन और असहज महसूस करते हैं.
स्पीकर ने यूनिसेफ के कार्यों को सराहा
इस मौके पर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने यूनिसेफ की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से किशोरों में मानसिक परिवर्तन इस उम्र में हो रहा है, बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है. जिससे इनका मानसिक शारीरिक विकास सकारात्मक दिशा में हो सके.
बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यूनिसेफ ने किया है. मानसिक समस्या से जूझ रहे ऐसे बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर सहायता की आवश्यकता है यदि इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो उन्हें जरूर सरकार सहायता देगी: डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि सरकार की ओर से यूनिसेफ को हरसंभव मदद दी जाएगी. हमारे पास 40 हजार सहिया बहन हैं, उनकी भी सहायता की यदि जरूरत पड़ती है तो वह भी दी जाएगी. हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस उम्र में मानसिक समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, उसे बचाने के लिए यूनिसेफ जागरूकता कार्यक्रम चलाए, सरकार उन्हें पूरा सपोर्ट करेगी.
