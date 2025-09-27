ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक: बेरोजगार संघ का दावा, 1 लाख युवा हुए प्रदर्शन में शामिल, छात्र बोले भरोसा टूटा

यही वजह है कि आज 6 दिन हो जाने के बाद भी लगातार बेरोजगार संघ के युवा परेड ग्राउंड में डटे हुए हैं. केवल संगठित बेरोजगार संघ ही नहीं, बल्कि इस आंदोलन में आम परीक्षा अभ्यर्थी जो कि पिछले लंबे समय से प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह भी शामिल हैं.

परेड ग्राउंड में डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी युवा: उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला लगातार उग्र होता जा रहा है. सरकार की लाख कोशिशें के बावजूद भी बेरोजगार संघ और उनके साथ मौजूद हजारों की संख्या में मौजूद युवा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं.

देहरादून: UKSSSC पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड में युवा आंदोलनरत हैं. बेरोजगार संघ युवाओं के आंदोलन को लीड कर रहा है. चल रहे हैं बेरोजगार संघ के आंदोलन में क्या ताजा अपडेट हैं. यहां पर मौजूद अभ्यर्थियों की क्या कुछ पीड़ा है. यह जानने के लिए हमने धरना स्थल जाकर युवाओं से बातचीत की.

ईटीवी भारत ने प्रतियोगिती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से की बात: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे इस आंदोलन में मौजूद कुछ सामान्य विद्यार्थी जो किसी संगठन या फिर किसी बैनर तले नहीं आते हैं और सामान्य रूप से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की.

6 दिन में 1 लाख युवा प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं (Photo- ETV Bharat)

उन पर इस मामले का किस तरह से असर हुआ है, इस विषय पर कुछ परीक्षा अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की. विशेषकर हमने उन बालिकाओं से बातचीत की, जो अपने घरों से बाहर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनसे इस मामले में उनका मत जाना. टिहरी घनसाली क्षेत्र से आने वाली परीक्षा अभ्यर्थी शालू राणा ने बताया कि-

युवाओं ने पेपर लीक के बाद अपना दर्द बताया (Photo- ETV Bharat)

मैं पिछले 2 साल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. इस बार जब परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही थी तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि परीक्षा निकाल लूंगी. मेरे लिए इस बार परीक्षा निकलना बेहद जरूरी था. लेकिन परीक्षा से एक रात पहले जब नकल माफिया हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो हमारे मनोबल पर गहरा धक्का लगा. हमें लगा कि इस बार भी शायद कुछ गड़बड़ हुई है. इसके इतना मानसिक आघात लगा कि अगले दिन पढ़ाई नहीं कर पाई. एग्जाम के बाद एग्जाम हॉल से बाहर आई तो पता लगा कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है, तो हमारा सपना एक बार फिर से टूट गया.

-शालू राणा, परीक्षा अभ्यर्थी, टिहरी-

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने क्या कहा: एक और परीक्षा अभ्यर्थी सजल ने बताया कि-

अभ्यर्थियों ने बताया कितनी कठिनाई से कर रहे हैं तैयारी (Photo- ETV Bharat)

मैं देहरादून से हूं. पिछले कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही हूं. इस बार भी मैंने एग्जाम दिया था. लेकिन पेपर लीक होने की वजह से हमारा एक बार फिर से भरोसा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से टूटा है. हमें लगता था कि प्रदेश में सख्त नकल कानून आने के बाद शायद अब परीक्षाओं में पारदर्शिता आ पाएगी. लेकिन इस बार फिर से पेपर लीक हो जाने के बाद हमारा भरोसा पूरी तरह से सरकारी तंत्र से उठ चुका है.

-सजल, परीक्षा अभ्यर्थी, देहरादून-

पेपर लीक के वजह से सदमे में अभ्यर्थी: वहीं सजल के साथ बैठी एक और छात्रा जो कि देहरादून डीएवी कॉलेज में पढ़ती हैं, उन्होंने बताया कि आज वह अपनी बहन के बदले धरने पर आई हैं. उन्होंने कहा है कि उनकी बहन ने यह परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से एक बार फिर वहां और उनकी बहन दोबारा नौकरी पाने से रह गए हैं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या केवल उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी है.

चेहरों पर दिखा पेपर लीक का दर्द (Photo- ETV Bharat)

8 से 10,000 में करना पड़ता है गुजारा: ऐसी ही एक और परीक्षा अभ्यर्थी अनु रावत से हमने बातचीत की जो कि उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र की रहने वाली हैं. उन्होंने बताया कि-

मैं और मेरा भाई देहरादून के करनपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. घर से हर महीने 8 से ₹10 हजार खर्चा आता है. इसमें से 5000 किराया देते हैं. बाकी पैसा खाने-पीने और अपनी लाइब्रेरी के खर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि कोचिंग जा सकें. लाइब्रेरी और घर में खूब पढ़ाई करते हैं. हम प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं. लेकिन इस बार जिस तरह से एक बार फिर पेपर लीक हुआ है, अब हमारा भरोसा उठ गया है. हम टेक्निकल फील्ड से थे, लेकिन टेक्निकल भर्ती लंबे समय से नहीं आ रही है, इसलिए सोचा कि ग्रुप सी की तैयारी की जाए. लेकिन अब नहीं लगता है कि आगे कुछ हो पाएगा.

-अनु रावत, परीक्षा अभ्यर्थी-

6 दिन में 1 लाख युवा निकले घर से बाहर: अपने पूरे आंदोलन पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल का कहना है कि-

बेरोजगार संघ प्रदर्शन को लीड कर रहा है (Photo- ETV Bharat)

पेपर लीक का यह मामला युवाओं के लिए पहली प्राथमिकता बन चुका है. देहरादून परेड ग्राउंड में तकरीबन 25,000 युवा अब तक आंदोलन में शामिल हो चुके हैं. वहीं पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 1 लाख युवा पेपर लीक के मुद्दे पर अब तक अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं.

-राम कंडवाल, अध्यक्ष, बेरोजगार संघ-

बेरोजगार संघ सीबीआई जांच की मांग को लेकर फोकस: राम कंडवाल ने कहा कि उनका यह आंदोलन पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षाओं और पेपर लीक पर सीबीआई जांच को लेकर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि उनके मंच से किसी भी तरह की राजनीतिक या फिर धार्मिक वक्तव्य को बेरोजगार संघ समर्थन नहीं करता है. हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगार संघ का यह आंदोलन केवल पेपर लीक पर केंद्रित रहे.

बेरोजगार संघ का दावा है कि 6 दिन में 1 लाख युवा प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं (Photo- ETV Bharat)

पेपर लीक पर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल सीबीआई जांच ही भरोसा दिला सकती है. क्योंकि सरकार द्वारा की जा रही एसआईटी जांच में भी जिन लोगों को शामिल किया गया है, वह भाजपा के करीबी हैं.

