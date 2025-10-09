देवरी पिकनिक स्पॉट में अंडर वाटर करंट, ऊपर से दिखता है शांत लेकिन अंदर तेज बहाव: ASP
जांजगीर चांपा के एडिशनल एसपी ने कहा है कि देवरी पिकनिक स्पॉट में बिल्कुल भी ना जाए.
जांजगीर चांपा: शनिवार 4 अक्टूबर को 3 युवक आशीष भोई, अंकुर कुशवाहा, लक्ष्मी शंकर और दो युवती मोनिका सिंह, स्वर्ण रेखा ठाकुर जो बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं, कोचिंग क्लास के बाद सुबह घूमने के लिए ग्राम देवरी पिकनिक स्पॉट पहुंचे थे. इस दौरान सभी हसदेव नदी में नहाने उतरे. कुछ ही देर बाद सब डूबने लगे. लक्ष्मी शंकर, मोनिका सिंह किसी तरह से बचकर बाहर निकल गए. अंकुर कुशवाहा, आशीष भोई और स्वर्ण रेखा ठाकुर नदी के तेज बहाव में बह गए.
घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शनिवार को रात होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो पाया. इसके दूसरे दिन रविवार की सुबह DDRF खोजबीन शुरू की गई. बिलासपुर से SDRF की टीम भी पहुंची. दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से खोजना शुरू किया. लेकिन रविवार को भी कुछ हासिल नहीं हुआ. इसके बाद सोमवार को एक युवक अंकुर कुशवाहा का शव दोपहर में बरामद किया गया. वही मंगलवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे आशीष भोई का शव बहकर महुदा गांव के किनारे छोटी टापू के झाड़ियों के बीच मिला.
90 घंटे बाद मिली युवती की लाश: स्वर्ण रेखा ठाकुर का शव 90 घंटे के बाद बुधवार दोपहर 3 से 4 बजे की बीच सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम देवरहा के नदी के किनारे छोटी झाड़ियों में मिला. शव पूरी तरह से खराब हो चुका था. किसी तरह से SDRF और DDRF की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला. जिसे SDRF की टीम ने खोज निकाला. शव पूरी तरह गल चुका था. जिसे पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया.
देवरी पिकनिक स्पॉट ना जाने की सलाह: जांजगीर चांपा के एडिशनल एसपी उमेश कुमार कश्यप ने कहा कि अभी सभी नदी नाले उफान पर है, और देवरी का पिकनिक स्पॉट डेंजर है, वहां का पानी ऊपर से शांत दिखाई देता है और अंदर तेज बहाव रहता है, जिसके कारण पिकनिक में आए कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं. पहले भी घटना स्थल में चेतावनी लिखी गई थी और अब फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों मे चेतावनी पटल लगाए जाएंगे.