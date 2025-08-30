औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद मंडल कारा में बंद एक एक विचाराधीन कैदी की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया है. शराब मामले में चार दिन पहले गिरफ्तार इस बंदी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जेल में मौत से मचा हड़कंप : औरंगाबाद मंडल कारा में चार दिन से बंद धर्मेंद्र राम की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना के बाद परिजनों ने शव को रमेश चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. सड़क पर काफी देर तक हंगामा हुआ.

हंगामा करते परिजन (ETV Bharat)

शराब के साथ हुई थी गिरफ्तारी : बारुण थाना क्षेत्र के उरदीना गांव निवासी धर्मेंद्र राम को उत्पाद विभाग ने 6 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था. गुरुवार को न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था. शनिवार को अचानक धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई. जेल प्रशासन ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हथकड़ी में लाश से उठे सवाल : जब सदर अस्पताल में कैदी धर्मेंद्र राम को लाया गया तो उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी. उसकी मौत होने के बाद भी काफी देर तक उसके हाथों में हथकड़ी लगी रही. हालांकि जेल प्रशासन की ओर से पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मामले में कुछ भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. मृतक की पत्नी संजू देवी का कहना है कि ''शुक्रवार को ही मैं जेल में अपने पति से मुलाकात करने गई थी. लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया.''

विचाराधीन कैदी की कारागार में मौत (ETV Bharat)

''15 दिन पहले ही वह दिल्ली से घर लौटा था. उत्पाद विभाग की टीम द्वारा उसे शराब बेचने के आरोप में पकड़ा गया था, जबकि वह शराब का कारोबार नहीं करता था. मद्य निषेध कार्यालय पड़रावा में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा उसकी बेरहमी से पिटाई की गई. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस की पिटाई के कारण ही उसकी मौत हुई है.''- रमापति राम, विधायक राजेश राम के प्रतिनिधि

पुलिस पर पिटाई का आरोप : परिजनों का आरोप है कि मद्य निषेध कार्यालय में पुलिस ने धर्मेंद्र की बेरहमी से पिटाई की थी. इसी कारण उसकी मौत हुई है. एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने कहा कि मामले में न्यायिक जांच होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा.

''मृतक बंदी के मामले में न्यायिक जांच की जाएगी. उसकी एक प्रॉपर जांच टीम बनती है जहां हर बिंदुओं पर जांच की जाएगी. दोषी किसी भी स्थिति में नहीं बचेंगे.''- संजय कुमार पांडेय, एसडीपीओ, औरंगाबाद सदर 01

ये भी पढ़ें-