गुरुग्रामः हरियाणा में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार बारिश ने मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम और बारिश को लेकर नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है. सड़कें ही नहीं अंडरपास भी स्वीमिंगपूल में तब्दील हो गया है. बारिश के बाद अंडरपास में पानी भरा हुआ है. गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में पानी भरा हुआ है, इस पानी में जहां आसपास में रहने वाले घरों से झुग्गियों के कुछ बच्चे तैराकी सीख रहे हैं तो कुछ बच्चे स्वीमिंगपूल समझकर स्नान कर रहे हैं.
अंडरपास को यातायात के लिए कर दिया गया है बंदः प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस और घर इस अंडरपास से चंद कदमों की दूरी पर है. इसके बाद अंडरपास की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है. फिलहाल इस अंडरपास को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. दूसरी ओर जिस प्रकार से अंडरपास में बच्चे स्नान कर रहे हैं उससे स्पष्ट है की किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है. आसपास की झुग्गियों की महिलाएं स्विमिंगपूल में कपड़ों की सफाई करती हुई नजर आ रही हैं.
मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहालः बता दें कि ऐसे तो हरियाणा और एनसीआर में बीते कई सप्ताह से भारी बारिश हो रही है. लेकिन 31 अगस्त से लगातार मूसलाधार बारिश बीते कई दशकों के रिकार्ड को तोड़ दिया है. बारिश से राज्य के कई शहरों में व्यापक तबाही हुई है. इस दौरान कई जगहों सड़कों को काफी नुकसान हुआ है. कई जगहों पर बांध टूटने से हजारों एकड़ में लगी फसलें काफी तबाही हुई है.