पीएम मोदी के 'स्वदेशी अपनाओ' अभियान का उत्तराखंड सीएम ने किया नेतृत्व, बाजार पहुंचे, दुकानों पर स्टीकर लगाए - SWADESHI APNAO CAMPAIGN

धामी ने मंगलवार को देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ जनजागरूकता अभियान का नेतृत्व किया

स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ कैंपेन में सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 8:41 AM IST

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें. साथ ही इस पहल को देश भर में एक अभियान के रूप में चलाने की बात कही है. पीएम मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ जनजागरूकता अभियान का नेतृत्व किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित भी किया.

पीएम मोदी की पहल पर स्वदेशी अपनाने की मुहिम: मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन-जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है. उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे, तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा. सीएम ने कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है. पीएम की ओर से दिए गए स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को अपनाकर हम न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादकों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं.

सीएम धामी ने देहरादून में चलाया ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ जनजागरूकता अभियान: मुख्यमंत्री धामी ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर स्वदेशी नाम पटिकाएं जरूर लगाएं, ताकि उपभोक्ताओं में स्वदेशी के प्रति विश्वास और गर्व की भावना उत्पन्न हो. उन्होंने यह भी कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से न केवल हमारे देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि भारत वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनकर उभरेगा.

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पलटन बाजार की दुकानों का भ्रमण किया और स्वदेशी अपनाएं राष्ट्र को मजबूत बनाएं के स्टीकर खुद दुकानों में लगाए. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि त्योहारों, उपहारों और दैनिक उपयोग में स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न केवल एक प्रेरणादायक पहल होगी, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी सुदृढ़ करेगी.

युवाओं और विभिन्न संगठनों ने अभियान में लिया भाग: कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद जनप्रतिनिधियों, व्यापारी संघों के पदाधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और नागरिकों ने मिलकर स्वदेशी को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने का संकल्प लिया. साथ ही मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया. कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं, व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों की भी सक्रिय सहभागिता रही. उपस्थित जनसमूह ने स्वदेशी अपनाओ- देश बचाओ के नारे के साथ अभियान को समर्थन दिया.

