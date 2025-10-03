मिशन शक्ति के तहत बेटियों के लिए मुफ्त ड्राइविंग कोर्स, आसानी से मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
एआरटीओ ने कहा कि टैक्सी परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है. हमारा प्रयास है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े.
Published : October 3, 2025 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के पांचवें चरण की शुरुआत की गई है. दरअसल, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग मिशन शक्ति के तहत लगातार बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में परिवहन विभाग की तरफ से बेटियों को नि:शुल्क ड्राइविंग कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. गाजियाबाद परिवहन विभाग की तकरीबन 100 बेटियों को नि:शुल्क ड्राइविंग कोर्स कराने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा.
एआरटीओ मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, परिवहन विभाग का प्रयास है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत 100 बेटियों को ड्राइविंग कोर्स करने के बाद लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए. विशेष अभियान के तहत कमर्शियल और निजी लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे. हमारा प्रयास है कि परिवहन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके. टैक्सी परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है. हमारा प्रयास है की महिलाओं और बेटियों को कमर्शियल लाइसेंस उपलब्ध कराएं, ताकि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके.
वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी प्रीति मलिक के मुताबिक, मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की तरफ से 'ड्राइविंग माय ड्रीम' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. कार्यक्रम का उद्देश्य है बेटियों को ड्राइविंग कोर्स कराकर उन्हें लाइसेंस उपलब्ध कराना. इसमें वे बढ़ चढ़कर बेटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं. बेटियों को ड्राइविंग कोर्स करने के बाद प्राइवेट और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उनकी आवश्यकता अनुसार नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे.
इस अवससर पर पूजा ने बताया कि यह प्रदेश सरकार की बहुत ही शानदार पहल है, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर की आवश्यकता होती है. अगर बेटियों का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से ही बेटियां हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगी. आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें न सिर्फ फ्री ड्राइविंग कोर्स करवाया जाएगा, बल्कि हमारा नि:शुल्क ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया जाएगा. अगर एक महिला सशक्त होती है तो केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को फायदा पहुंचता है. सरकार के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं.
उनके अलावा, आकांक्षा ने बताया अगर महिलाओं को ड्राइविंग कोर्स कराया जाता है और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो यह महिलाओं के लिए बेहद शानदार पहल होगी, क्योंकि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी. कई बार महिलाओं को कहीं आने और जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है. अगर महिलाओं को ड्राइविंग आती होगी और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वह कहीं भी खुद से जा सकेंगी.
यह भी पढ़ें-
गाजियाबाद में छात्राओं ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था, नियम तोड़ने वालों के काटे चालान
'दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक, डिस्पेंसरी बंद, गरीब आदमी दवा को तरसा', सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर हमला