मिशन शक्ति के तहत बेटियों के लिए मुफ्त ड्राइविंग कोर्स, आसानी से मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के पांचवें चरण की शुरुआत की गई है. दरअसल, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग मिशन शक्ति के तहत लगातार बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में परिवहन विभाग की तरफ से बेटियों को नि:शुल्क ड्राइविंग कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. गाजियाबाद परिवहन विभाग की तकरीबन 100 बेटियों को नि:शुल्क ड्राइविंग कोर्स कराने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा.

एआरटीओ मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, परिवहन विभाग का प्रयास है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत 100 बेटियों को ड्राइविंग कोर्स करने के बाद लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए. विशेष अभियान के तहत कमर्शियल और निजी लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे. हमारा प्रयास है कि परिवहन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके. टैक्सी परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है. हमारा प्रयास है की महिलाओं और बेटियों को कमर्शियल लाइसेंस उपलब्ध कराएं, ताकि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके.

मिशन शक्ति के तहत मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस (ETV Bharat)

वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी प्रीति मलिक के मुताबिक, मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की तरफ से 'ड्राइविंग माय ड्रीम' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. कार्यक्रम का उद्देश्य है बेटियों को ड्राइविंग कोर्स कराकर उन्हें लाइसेंस उपलब्ध कराना. इसमें वे बढ़ चढ़कर बेटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं. बेटियों को ड्राइविंग कोर्स करने के बाद प्राइवेट और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उनकी आवश्यकता अनुसार नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे.