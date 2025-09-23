ETV Bharat / state

पदयात्रा निकाल बाबूलाल ने की व्यापारियों से मुलाकात, कहा-पीएम ने दी देशवासियों को बड़ी राहत

गिरिडीह में पदयात्रा में शामिल बाबूलाल मरांडी और बीजेपी कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: जीएसटी में कटौती से सामानों की कीमतों में कमी आई है. इससे आमलोगों को बड़ी राहत मिली है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है. गिरिडीह में इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की.

मंगलवार को बाबूलाल गिरिडीह के बरगंडा स्थित अपने मकान से निकले और शहर में पदयात्रा की. इस दौरान बाबूलाल मरांडी दुकान-दुकान घूम-घूमकर व्यापारियों को गुलाब फूल भेंटकर सम्मानित किया. साथ ही ग्राहकों को भी सम्मानित करने का काम किया. बाबूलाल ने जीएसटी कटौती को बड़ा कदम बताया है.

गिरिडीह में बयान देते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीएम ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा: बाबूलाल

इस दौरान मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि दीपावली के समय देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन दीपावली से पहले नवरात्र के समय ही पीएम मोदी ने देशवासियों को सौगात दी है. केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती कर दी है. अब जीएसटी के चार स्लैब में से सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं. इससे व्यापारी वर्ग के साथ-साथ आमलोगों को काफी राहत मिलेगी. बाबूलाल ने कहा कि यह बचत उत्सव है. साथ ही बाबूलाल ने स्वदेशी अपनाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया.

इस दौरान एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है. हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी दुकानदारों से मिलें, आमजनों से मिलें और लोगों को बताएं कि किस तरह से जीएसटी कटौती देश के लोगों के हित में है.