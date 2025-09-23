पदयात्रा निकाल बाबूलाल ने की व्यापारियों से मुलाकात, कहा-पीएम ने दी देशवासियों को बड़ी राहत

पदयात्रा निकाल बाबूलाल ने की व्यापारियों से मुलाकात, कहा-पीएम ने दी देशवासियों को बड़ी राहत
गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जीएसटी बचत उत्सव मनाया. इस दौरान बाबूलाल ने शहर में पदायात्रा निकाली.
Published : September 23, 2025 at 3:01 PM IST
गिरिडीह: जीएसटी में कटौती से सामानों की कीमतों में कमी आई है. इससे आमलोगों को बड़ी राहत मिली है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है. गिरिडीह में इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की.
मंगलवार को बाबूलाल गिरिडीह के बरगंडा स्थित अपने मकान से निकले और शहर में पदयात्रा की. इस दौरान बाबूलाल मरांडी दुकान-दुकान घूम-घूमकर व्यापारियों को गुलाब फूल भेंटकर सम्मानित किया. साथ ही ग्राहकों को भी सम्मानित करने का काम किया. बाबूलाल ने जीएसटी कटौती को बड़ा कदम बताया है.
पीएम ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा: बाबूलाल
इस दौरान मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि दीपावली के समय देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन दीपावली से पहले नवरात्र के समय ही पीएम मोदी ने देशवासियों को सौगात दी है. केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती कर दी है. अब जीएसटी के चार स्लैब में से सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं. इससे व्यापारी वर्ग के साथ-साथ आमलोगों को काफी राहत मिलेगी. बाबूलाल ने कहा कि यह बचत उत्सव है. साथ ही बाबूलाल ने स्वदेशी अपनाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया.
इस दौरान एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है. हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी दुकानदारों से मिलें, आमजनों से मिलें और लोगों को बताएं कि किस तरह से जीएसटी कटौती देश के लोगों के हित में है.
पदयात्रा में ये भी थे शामिल
इस दौरान जमुआ विधायक मंजू कुमारी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नूकांत, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, नुनुलाल मरांडी, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, मुकेश जालान, श्याम प्रसाद, शालिनी वैशाखियार, महेंद्र वर्मा, नवीन सिन्हा, गुड्डू सिंह, सिकंदर हेंब्रम, उषा कुमारी, सुभाष सिन्हा, संदीप डनगइच समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे.
