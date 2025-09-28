ETV Bharat / state

निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज गिरा, स्लैब गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे दबे

नालंदा में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान स्लैब गिरने से कई मजदूर दब गए हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है. पढ़ें पूरी खबर..

Nalanda Accident
नालंदा में रेलवे ओवर ब्रिज गिरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा हुआ है. जहां रविवार की शाम 4 बजे के आसपास हरनौत बाजार स्थित गोनावां रोड में आरपीएस कॉलेज के पास रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान अचानक पुल गिर गया. इस हादसे के बाद से इलाके में अफरातफरी मच गई. देखते ही देखते घटनास्थल पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. हादसे में रेलवे ओवरब्रिज में कार्य कर रहे आधे दर्जन से अधिक कर्मी मलबे में दब गए.

कई लोग मलबे के नीचे दबे: स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है. घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है.

नालंदा में निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज गिरा (ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा?: घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल की ढलाई का काम हो रहा था. उसी दौरान अचानक नीचे पुल धंस गया. जिस वजह से पुल निर्माण में जुटे कुछ लोग चपेट में आ गए. जिस वजह से मजदूरों और कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं.

छानबीन में जुटी पुलिस: स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान बेस मजबूत नहीं रहने के कारण यह हादसा हुआ है. अभी भी पुलिस के सहयोग से मलबे को हटाया जा रहा है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही हरनौत थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.

Nalanda Accident
हादसे के बाद लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

क्या बोले थानाध्यक्ष?: हरनौत थानाध्यक्ष अमरदीप कुमार ने बताया कि ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान पुल गिरा है. पुल कैसे गिरी है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

"रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा था. रविवार को अचानक पुल गिर गया है. 6 लोग इसके मलबे के नीचे दब गए. हालांकि सभी को बाहर निकाल लिया गया है."- अमरदीप कुमार, थानाध्यक्ष, हरनौत थाना

Nalanda Accident
स्लैब गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे दबे (ETV Bharat)

66 करोड़ की लागत से निर्माण: बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करीब 66 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है. इसकी लंबाई 1332 मीटर है. हरनौत बाजार स्थित गोनावां रोड में पिछले एक वर्षों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है.

ये भी पढ़ें:

बिहार में एक और पुल ध्वस्त, 2 साल पहले BJP विधायक की कंपनी ने कराया था निर्माण

ये लीजिए..! बिहार सरकार खुद कह रही- 700 पुल पुलिया हैं लावारिस, किसने बनाया पता ही नहीं

'पुल निर्माण करना ही नहीं बल्कि बेहतर रखरखाव भी जरूरी', ग्रामीण कार्य विभाग को CM नीतीश का निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

NALANDA ACCIDENTनालंदा में रेलवे ओवर ब्रिज गिराNALANDA NEWSBIHAR NEWSRAILWAY OVERBRIDGE COLLAPSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.