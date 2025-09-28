निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज गिरा, स्लैब गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे दबे
नालंदा में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान स्लैब गिरने से कई मजदूर दब गए हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 28, 2025 at 8:39 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा हुआ है. जहां रविवार की शाम 4 बजे के आसपास हरनौत बाजार स्थित गोनावां रोड में आरपीएस कॉलेज के पास रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान अचानक पुल गिर गया. इस हादसे के बाद से इलाके में अफरातफरी मच गई. देखते ही देखते घटनास्थल पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. हादसे में रेलवे ओवरब्रिज में कार्य कर रहे आधे दर्जन से अधिक कर्मी मलबे में दब गए.
कई लोग मलबे के नीचे दबे: स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है. घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है.
कैसे हुआ हादसा?: घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल की ढलाई का काम हो रहा था. उसी दौरान अचानक नीचे पुल धंस गया. जिस वजह से पुल निर्माण में जुटे कुछ लोग चपेट में आ गए. जिस वजह से मजदूरों और कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं.
छानबीन में जुटी पुलिस: स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान बेस मजबूत नहीं रहने के कारण यह हादसा हुआ है. अभी भी पुलिस के सहयोग से मलबे को हटाया जा रहा है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही हरनौत थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.
क्या बोले थानाध्यक्ष?: हरनौत थानाध्यक्ष अमरदीप कुमार ने बताया कि ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान पुल गिरा है. पुल कैसे गिरी है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
"रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा था. रविवार को अचानक पुल गिर गया है. 6 लोग इसके मलबे के नीचे दब गए. हालांकि सभी को बाहर निकाल लिया गया है."- अमरदीप कुमार, थानाध्यक्ष, हरनौत थाना
66 करोड़ की लागत से निर्माण: बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करीब 66 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है. इसकी लंबाई 1332 मीटर है. हरनौत बाजार स्थित गोनावां रोड में पिछले एक वर्षों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है.
