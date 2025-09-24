ETV Bharat / state

असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे

अजमेर: असंयमित जीवन शैली कई रोगों को न्योता देती हैं. इनमें हड्डियों की कमजोरी शामिल हैं. हड्डियों की कमजोरी अब बच्चों तक में देखी जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिकताविहीन खानपान और बिना श्रम के जीवन जीने की आदत है. जानते हैं आयुर्वेद पद्धति में हड्डियों की कमजोरी के कारण, लक्षण और इलाज के टिप्स.

आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक बीएल मिश्रा का कहना है कि आयुर्वेद में कहा गया है, 'पहला सुख निरोगी काया. इसके बाद धन और माया.' आजकल लोग पहले सुख को नजरअंदाज कर रहे हैं. ऐसा करना सेहत के लिए भारी पड़ रहा है. इस कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इससे उनका काम प्रभावित हो रहा है. ऐसे में असंयमित जीवन शैली छोड़ स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए.

आयुर्वेदिक चिकित्सक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: संभल जाएं...कहीं आप फैटी लिवर के शिकार तो नहीं...जानिए आयुर्वेद पद्धति से इलाज के नुस्खे

डॉ. मिश्रा ने बताया कि वात, पित्त, कफ के संतुलन से मानव स्वस्थ रहते हैं. इनके असंतुलन से शरीर रोगग्रस्त होता है. हड्डियों की कमजोरी त्रिदोष के असंतुलन से ही होती है. वायु की अधिकता से कफ सूखने लगता है. इससे पाचक रस की कमी होने लगती है. जठराग्नि कमजोर हो जाती है. खाया भोजन पच नहीं पाता. भोजन पचने से ही शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं. इससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि (हड्डी), मज्जा और शुक्र का निर्माण होता है. पाचन रस वायु के प्रभाव से विकृत होने पर हड्डियों को भी कमजोर करने लगता है. हड्डियों में बनने वाले द्रव्य (मज्जा) के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. इससे हड्डियां कमजोर होने लगती है.हड्डियां कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं.