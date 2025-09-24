असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे
असंयमित जीवन शैली से हड्डियों की कमजोरी अब बच्चों तक में देखी जा रही है. आयुर्वेदिक नुस्खों से हड्डियां मजबूत की जा सकती हैं.
Published : September 24, 2025 at 10:15 AM IST
अजमेर: असंयमित जीवन शैली कई रोगों को न्योता देती हैं. इनमें हड्डियों की कमजोरी शामिल हैं. हड्डियों की कमजोरी अब बच्चों तक में देखी जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिकताविहीन खानपान और बिना श्रम के जीवन जीने की आदत है. जानते हैं आयुर्वेद पद्धति में हड्डियों की कमजोरी के कारण, लक्षण और इलाज के टिप्स.
आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक बीएल मिश्रा का कहना है कि आयुर्वेद में कहा गया है, 'पहला सुख निरोगी काया. इसके बाद धन और माया.' आजकल लोग पहले सुख को नजरअंदाज कर रहे हैं. ऐसा करना सेहत के लिए भारी पड़ रहा है. इस कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इससे उनका काम प्रभावित हो रहा है. ऐसे में असंयमित जीवन शैली छोड़ स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए.
पढ़ें: संभल जाएं...कहीं आप फैटी लिवर के शिकार तो नहीं...जानिए आयुर्वेद पद्धति से इलाज के नुस्खे
डॉ. मिश्रा ने बताया कि वात, पित्त, कफ के संतुलन से मानव स्वस्थ रहते हैं. इनके असंतुलन से शरीर रोगग्रस्त होता है. हड्डियों की कमजोरी त्रिदोष के असंतुलन से ही होती है. वायु की अधिकता से कफ सूखने लगता है. इससे पाचक रस की कमी होने लगती है. जठराग्नि कमजोर हो जाती है. खाया भोजन पच नहीं पाता. भोजन पचने से ही शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं. इससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि (हड्डी), मज्जा और शुक्र का निर्माण होता है. पाचन रस वायु के प्रभाव से विकृत होने पर हड्डियों को भी कमजोर करने लगता है. हड्डियों में बनने वाले द्रव्य (मज्जा) के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. इससे हड्डियां कमजोर होने लगती है.हड्डियां कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं.
हड्डियां कमजोर होने के कारण
- असंयमित जीवन शैली. देर रात तक जागना या देर रात भोजन करने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है. हड्डियों में पोषण की कमी होने लगती है
- लोग सुबह देर से उठते हैं तो शरीर को आवश्यक विटामिन D3 नहीं मिल पाती.सुबह की धूप में प्रचूर विटामिन D3 होती है
- समय पर भोजन नहीं करना, पौष्टिक तत्वों की कमी, जंक एवं फास्ट फूड, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, काफी का अधिक सेवन भी हड्डियों को प्रभावित करता है
- शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन, तेज मसालेदार भोजन, बिना श्रम की आदत भी हड्डियों को पोषण नहीं दे पाती
पढ़ें: गले और सीने में जलन? इन आयुर्वेदिक नुस्खे से पाएं एसिडिटी से आराम - Health Tips
हड्डियां कमजोर होने के लक्षण: डॉ. बीएल मिश्रा ने बताया कि हड्डियों में कमजोरी के लक्षण बड़ों से लेकर बच्चों में समान रूप से देखे जाते हैं. शारीरिक थकावट, हड्डियों में दर्द और सूनापन, वजन उठाने में तकलीफ, चलने फिरने और दैनिक कार्यों में असमर्थता, रात को नींद नहीं आना, करवट लेते ही दर्द होना, शरीर का झुकना, शरीर के जॉइंट्स में कट कट आवाज आना, हड्डियों का टेड़ापन, वजन घटना, शारीरिक संरचना में हड्डियों में मांस की पकड़ कम होना, शरीर में हमेशा बुखार और बदन दर्द प्रतीत होना आदि लक्षण है.
दिनचर्या में करें सुधार: आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक मिश्रा बताते हैं कि हड्डियों की कमजोरी को हल्के में ना लें. दिनचर्या सुधारें. समय पर सोए और जागे. योग, व्यायाम और खेल को जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं. भोजन समय पर करें और उसमें पौष्टिक पदार्थ शामिल करें. सुबह की धूप में बैठें. हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें. सुबह और रात को दूध पीएं. मांसाहारी हैं तो अंडे और कम मसालों से युक्त मीट खा सकते हैं. खासकर मछली खाना फायदेमंद है.
हड्डियां मजबूत बनाने के आयुर्वेदिक नुस्खे
- अश्वगंधा चूर्ण से प्रचुर कैल्शियम मिलता. हड्डियों में चिकनाई रहती और नर्वस सिस्टम मजबूत होता
- शतावरी, गोखरू, गूगल, हड जोड़, सफेद मूसली का चूर्ण, काकोली, शिर काकोली को दूध के साथ लेने से हड्डियां मजबूत होती
- आंवला शरीर और हड्डियों के लिए गुणकारी
- पान में खाया जाने वाला चूना हड्डियों के लिए फायदेमंद
- राई के बराबर चूना दूध, दही, शहद या पानी में मिलाकर पीना हड्डियों के लिए हितकारी
- मशरूम, जमीकंद, रतालू, सेजना फली, कच्ची हल्दी, कटहल की सब्जी का सेवन और सर्दियों में तिल का तेल का सेवन करें
- देशी खेर, बबूल, खेजड़ी के गोंद के लड्डू खाएं
- गर्मियों में गोंद कतीरा फायदेमंद
- केले का सेवन हड्डियों को पोषण देता है
- मोटे अनाज के पकवान के साथ देशी का सेवन फायदेमंद
- ताजा नारियल खिसकर, मावा, सूखे धनिए पावडर और देशी घी में मिलाकर सुबह शाम एक एक चमच खाएं
- पान का पत्ता, अदरक और पीसी हल्दी, चूने और शहद को मिलाकर सेवन करने से कफ की शिकायत दूर होती है
- केले को दूध या दही के साथ फैटकर खाने से भी फायदा