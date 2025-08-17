उदयपुर: जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर रविवार को दर्दनाक हादसा सामने आया. दरअसल, घसियार इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सब्जी बेच रही दो महिलाओं को कुचलते हुए डिवाइडर तोड़कर खाई में जा गिरी. हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों की पहचान खुमानपूरा, उदयपुर निवासी मांगली बाई पत्नी खेमा राम और नोजी बाई पत्नी पोखरलाल गमेती के रूप में हुई है. दोनों महिलाएं रोजाना की तरह सड़क किनारे सब्जी बेच रही थीं. तभी गोगुंदा की ओर से आ रही कार बेकाबू हो गई और सब कुछ पलभर में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार इतनी तेज गति से आ रही थी कि उसने महिलाओं को अपनी चपेट में लेने के बाद डिवाइडर तोड़ दिया और करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण मौके पर पहुंचे और घायलों को पुलिस वाहन से उदयपुर जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने मृतकों के शवों को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोगुंदा हाईवे पिछले कई वर्षों से हादसों का गवाह रहा है. यहां के तीखे ढलान और खतरनाक मोड़ वाहनों को अनियंत्रित कर देते हैं. आए दिन होने वाले हादसों ने इस सड़क को ब्लैक स्पॉट बना दिया है. ग्रामीण बताते हैं कि सिर्फ बीते एक साल में यहां कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है.