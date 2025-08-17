ETV Bharat / state

अनियंत्रित कार सब्जी बेच रही 2 महिलाओं को कुचलते हुए गिरी खाई में, कार सवार दो युवक घायल - 2 WOMEN CRUSHED BY CAR

उदयपुर के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाइवे पर एक अनियंत्रित कार ने दो महिलाओं को कुचल दिया और डिवाइडर तोड़ते हुए खाई में जा गिरी.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read

उदयपुर: जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर रविवार को दर्दनाक हादसा सामने आया. दरअसल, घसियार इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सब्जी बेच रही दो महिलाओं को कुचलते हुए डिवाइडर तोड़कर खाई में जा गिरी. हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों की पहचान खुमानपूरा, उदयपुर निवासी मांगली बाई पत्नी खेमा राम और नोजी बाई पत्नी पोखरलाल गमेती के रूप में हुई है. दोनों महिलाएं रोजाना की तरह सड़क किनारे सब्जी बेच रही थीं. तभी गोगुंदा की ओर से आ रही कार बेकाबू हो गई और सब कुछ पलभर में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार इतनी तेज गति से आ रही थी कि उसने महिलाओं को अपनी चपेट में लेने के बाद डिवाइडर तोड़ दिया और करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

पढ़ें: Rajasthan: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मकान में घुसी, एक की मौत, दो गंभीर घायल - ROAD ACCIDENT IN SIROHI

सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण मौके पर पहुंचे और घायलों को पुलिस वाहन से उदयपुर जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने मृतकों के शवों को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोगुंदा हाईवे पिछले कई वर्षों से हादसों का गवाह रहा है. यहां के तीखे ढलान और खतरनाक मोड़ वाहनों को अनियंत्रित कर देते हैं. आए दिन होने वाले हादसों ने इस सड़क को ब्लैक स्पॉट बना दिया है. ग्रामीण बताते हैं कि सिर्फ बीते एक साल में यहां कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है.

उदयपुर: जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर रविवार को दर्दनाक हादसा सामने आया. दरअसल, घसियार इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सब्जी बेच रही दो महिलाओं को कुचलते हुए डिवाइडर तोड़कर खाई में जा गिरी. हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों की पहचान खुमानपूरा, उदयपुर निवासी मांगली बाई पत्नी खेमा राम और नोजी बाई पत्नी पोखरलाल गमेती के रूप में हुई है. दोनों महिलाएं रोजाना की तरह सड़क किनारे सब्जी बेच रही थीं. तभी गोगुंदा की ओर से आ रही कार बेकाबू हो गई और सब कुछ पलभर में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार इतनी तेज गति से आ रही थी कि उसने महिलाओं को अपनी चपेट में लेने के बाद डिवाइडर तोड़ दिया और करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

पढ़ें: Rajasthan: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मकान में घुसी, एक की मौत, दो गंभीर घायल - ROAD ACCIDENT IN SIROHI

सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण मौके पर पहुंचे और घायलों को पुलिस वाहन से उदयपुर जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने मृतकों के शवों को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोगुंदा हाईवे पिछले कई वर्षों से हादसों का गवाह रहा है. यहां के तीखे ढलान और खतरनाक मोड़ वाहनों को अनियंत्रित कर देते हैं. आए दिन होने वाले हादसों ने इस सड़क को ब्लैक स्पॉट बना दिया है. ग्रामीण बताते हैं कि सिर्फ बीते एक साल में यहां कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT ON GOGUNDA HIGHWAYCAR RIDERS INJURED IN ACCIDENTकार ने दो महिलाओं को कुचलागोगुंदा हाईवे पर कार एक्सीडेंट2 WOMEN CRUSHED BY CAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

6 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो नहीं मिलेगा ₹15,000 का लाभ? जानें PM विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी जरूरी बातें

आईपी आधारित कैमरा क्या है, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की करेंगे सुरक्षा, जानें इसकी विशेषताएं

अलास्का शिखर सम्मेलन: ट्रंप और पुतिन की बैठक के परिणाम भारत-अमेरिका संबंध पर डालेंगे प्रभाव

विश्व का एकमात्र मंदिर जहां मीरा के साथ विराजते हैं भगवान श्रीकृष्ण, राधा की जगह होती है पूजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.