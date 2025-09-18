ETV Bharat / state

सात साल की भतीजी की रेप के बाद हत्या का मामला, चाचा को फांसी की सजा

सीतापुर: सन 2019 में सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गयी थी. बच्ची के सगे चाचा को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीतापुर ने फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

न्यायालय के इस फैसले पर परिवार ने खुशी जतायी. पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल ने न्यायालय में प्रचलित सभी वादों की सतत पैरवी के निर्देश दिये थे. इसके चलते गुरुवार को 2019 के एक मामले में न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

साथ ही उस पर एक लाख 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार ने बताया कि आरोपी को जब गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई थी, तो उसने कबूल किया था. उसने 13 जनवरी 2019 को शाम करीब साढ़े 4 बजे उसका अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया.