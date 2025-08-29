ETV Bharat / state

बंद कमरे में खून से लथपथ मिले चाचा-भतीजी, गला कटने से लड़की की मौत, सुसाइड नोट बरामद - GHAZIPUR NEWS

गाजीपुर दुल्लहपुर थाना क्षेत्र में हुई वारदात, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा

गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाते परिजन.
गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाते परिजन. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read

गाजीपुरः जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के देवरीबारी गांव में एक युवक और युवती का गला कटा हुआ पाया गया. युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि युवक की हालत गंभीर है, जिसका वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. वहीं, कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस कमरे को सील करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस वारदात ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

एपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद के मुताबिक, देवरीबारी गांव में बंद कमरे के अंदर 23 वर्षीय मधु चौहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिश्ते में लगने वाला चाचा सुनील चौहान गंभीर रूप से घायल है. यह घटना शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे की बताई जा रही है. वारदात के समय घर पर दोनों अकेले थे.

मधु चौहान की दादी ने बताया कि सुनील बचपन से ही उनके साथ रह रहा था और बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था. मधु भी बीटीसी के फाइनल ईयर की छात्रा थी. परिवार मधु की शादी की तैयारियों में जुटा था. वारदात के वक्त घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था. मधु के पिता कोलकाता में काम करते हैं और मां अस्पताल में भर्ती थीं. मधु अपने परिवार की सबसे बड़ी और उम्मीदों का सहारा थी.

एसपी सिटी ने बताया कि दुल्लहपुर थाना को सूचना मिली कि देवरीबारी गांव में अंदर से बंद कमरे में युवक और युवती को गला कटा पाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जानकारी मिली है कि लड़का अपनी मौसी के यहां रहता था. जबकि लड़की मौसेरे भाई की लड़की थी. मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है.

लड़की की मौत हो चुकी है और लड़के को वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. लड़के की भी हालत ठीक नहीं है. पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है. अभी तक वारदात कैसे हुई और क्यों की गई, इसका पता नहीं चल पाया है.

इसे भी पढ़ें-गाजीपुर के सनबीम स्कूल में छात्रों के दो गुटों में चले चाकू, 10 वीं के छात्र की हत्या

गाजीपुरः जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के देवरीबारी गांव में एक युवक और युवती का गला कटा हुआ पाया गया. युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि युवक की हालत गंभीर है, जिसका वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. वहीं, कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस कमरे को सील करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस वारदात ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

एपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद के मुताबिक, देवरीबारी गांव में बंद कमरे के अंदर 23 वर्षीय मधु चौहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिश्ते में लगने वाला चाचा सुनील चौहान गंभीर रूप से घायल है. यह घटना शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे की बताई जा रही है. वारदात के समय घर पर दोनों अकेले थे.

मधु चौहान की दादी ने बताया कि सुनील बचपन से ही उनके साथ रह रहा था और बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था. मधु भी बीटीसी के फाइनल ईयर की छात्रा थी. परिवार मधु की शादी की तैयारियों में जुटा था. वारदात के वक्त घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था. मधु के पिता कोलकाता में काम करते हैं और मां अस्पताल में भर्ती थीं. मधु अपने परिवार की सबसे बड़ी और उम्मीदों का सहारा थी.

एसपी सिटी ने बताया कि दुल्लहपुर थाना को सूचना मिली कि देवरीबारी गांव में अंदर से बंद कमरे में युवक और युवती को गला कटा पाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जानकारी मिली है कि लड़का अपनी मौसी के यहां रहता था. जबकि लड़की मौसेरे भाई की लड़की थी. मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है.

लड़की की मौत हो चुकी है और लड़के को वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. लड़के की भी हालत ठीक नहीं है. पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है. अभी तक वारदात कैसे हुई और क्यों की गई, इसका पता नहीं चल पाया है.

इसे भी पढ़ें-गाजीपुर के सनबीम स्कूल में छात्रों के दो गुटों में चले चाकू, 10 वीं के छात्र की हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER GHAZIPURGIRL SUICIDE GHAZIPURUNCLE AND NIECE SLIT THROATSगाजीपुर में लव धोखा मर्डरGHAZIPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.