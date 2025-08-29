गाजीपुरः जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के देवरीबारी गांव में एक युवक और युवती का गला कटा हुआ पाया गया. युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि युवक की हालत गंभीर है, जिसका वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. वहीं, कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस कमरे को सील करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस वारदात ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

एपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद के मुताबिक, देवरीबारी गांव में बंद कमरे के अंदर 23 वर्षीय मधु चौहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिश्ते में लगने वाला चाचा सुनील चौहान गंभीर रूप से घायल है. यह घटना शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे की बताई जा रही है. वारदात के समय घर पर दोनों अकेले थे.

मधु चौहान की दादी ने बताया कि सुनील बचपन से ही उनके साथ रह रहा था और बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था. मधु भी बीटीसी के फाइनल ईयर की छात्रा थी. परिवार मधु की शादी की तैयारियों में जुटा था. वारदात के वक्त घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था. मधु के पिता कोलकाता में काम करते हैं और मां अस्पताल में भर्ती थीं. मधु अपने परिवार की सबसे बड़ी और उम्मीदों का सहारा थी.

एसपी सिटी ने बताया कि दुल्लहपुर थाना को सूचना मिली कि देवरीबारी गांव में अंदर से बंद कमरे में युवक और युवती को गला कटा पाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जानकारी मिली है कि लड़का अपनी मौसी के यहां रहता था. जबकि लड़की मौसेरे भाई की लड़की थी. मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है.

लड़की की मौत हो चुकी है और लड़के को वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. लड़के की भी हालत ठीक नहीं है. पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है. अभी तक वारदात कैसे हुई और क्यों की गई, इसका पता नहीं चल पाया है.

