ETV Bharat / state

गोरखपुर में करंट की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत, सड़क जाम

गोरखपुर: जिले के पाली विकासखंड में चाचा-भतीजे की शुक्रवार को करंट लगने से मौत हो गई. हादसा नगर पंचायत घघसरा के डुमरी में बिजली के लटके तार की चपेट में आने से हुआ. परिजनों और पड़ोसियों ने आनन-फानन में चाचा-भतीजे को पास के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

ग्रामीणों ने दोनों शव को रास्ते में रखकर विभागीय जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग करने लगे. मामला सुलझता नहीं देख खुद उप जिलाधिकारी सहजनवा और नगर पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किए. क्षेत्राधिकार पुलिस और थाना अध्यक्ष सहजनवा भी मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश किए. इसके बाद किसी तरह लोग पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. मृतकों की पहचान बेलास 55 वर्ष और उनका भतीजे चंद्रकेश 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो पाली विकासखंड के धोबही गांव के रहने वाले थे.

दरअसल, शुक्रवार को चंद्रकेश बिजली का केबल सही कर रहा था, तभी लोहे के पाइप में करंट उतरने से वह चपेट में आ गया. थोड़ी दूरी पर मौजूद उसके चाचा रामवेलास भतीजे चंद्रेश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भतीजे के साथ चाचा भी चिपक गए. शोर की आवाज सुनकर कुछ लोग किसी तरह दोनों को बिजली से अलग किया. इसके बाद परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली ले गए. जहां डॉक्टरों दोनों को मृत घोषित कर दिया.