ETV Bharat / state

गोरखपुर में करंट की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत, सड़क जाम

नगर पंचायत घघसरा के डुमरी में बिजली के लटके तार की चपेट में आने से हुआ हादसा.

बिजली की चपेट में आने से चाचा भतीजे की मौत
बिजली की चपेट में आने से चाचा भतीजे की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: जिले के पाली विकासखंड में चाचा-भतीजे की शुक्रवार को करंट लगने से मौत हो गई. हादसा नगर पंचायत घघसरा के डुमरी में बिजली के लटके तार की चपेट में आने से हुआ. परिजनों और पड़ोसियों ने आनन-फानन में चाचा-भतीजे को पास के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

ग्रामीणों ने दोनों शव को रास्ते में रखकर विभागीय जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग करने लगे. मामला सुलझता नहीं देख खुद उप जिलाधिकारी सहजनवा और नगर पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किए. क्षेत्राधिकार पुलिस और थाना अध्यक्ष सहजनवा भी मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश किए. इसके बाद किसी तरह लोग पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. मृतकों की पहचान बेलास 55 वर्ष और उनका भतीजे चंद्रकेश 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो पाली विकासखंड के धोबही गांव के रहने वाले थे.

दरअसल, शुक्रवार को चंद्रकेश बिजली का केबल सही कर रहा था, तभी लोहे के पाइप में करंट उतरने से वह चपेट में आ गया. थोड़ी दूरी पर मौजूद उसके चाचा रामवेलास भतीजे चंद्रेश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भतीजे के साथ चाचा भी चिपक गए. शोर की आवाज सुनकर कुछ लोग किसी तरह दोनों को बिजली से अलग किया. इसके बाद परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली ले गए. जहां डॉक्टरों दोनों को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने बताया कि चंद्रेश राज मिस्त्री का काम करता था. वह बिजली का कनेक्शन लिया था. जिस रास्ते से बिजली की तार उसके घर जाता था गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसका केबल पोल से उतार दिया गया था. जिससे उसकी लाईन बंद हो गई थी. वह विभाग का चक्कर लगाते रहा, लेकिन बिजली विभाग ने उसकी सप्लाई नहीं जोड़ा. जिससे वह घर से कुछ दूरी पर पोखरे के पास से अपने लिए विकल्पिक व्यवस्था से लोहे के पाइप लगाकर लाइन चला रहा था, तभी यह हादसा हुआ.

उपजिलाधिकारी सहजनवा केशरी नंदन तिवारी ने बताया कि मृतकों परिवार से एक-एक को सफाई कर्मी की संविदा पर नौकरी दी जाएगी. साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. मृतक परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में ईंट-भट्ठे पर मिट्टी लेने गईं दो बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत, एक बच्चे की हालत नाजुक

यह भी पढ़ें: मऊ में कुलपति और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत, ट्रक में कार टकराने से हुआ हादसा

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR NEWSGORAKHPUR ACCIDENT NEWSACCIDENT IN UPACCIDENT IN GORAKHPURDEATH OF UNCLE AND NEPHEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.