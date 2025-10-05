ETV Bharat / state

कड़ी सुरक्षा वाली जयपुर जेल में लावारिस मोबाइल-सिम बरामद, SIT कर रही जांच

जयपुर केंद्रीय जेल में आकस्मिक तलाशी अभियान में लावारिस मोबाइल और सिम मिले. जेल प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया.

जयपुर केंद्रीय जेल
जयपुर केंद्रीय जेल (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में जेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे आकस्मिक तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल और सिम मिलने की घटनाओं का सिलसिला जारी है. हाल ही में वार्ड नंबर 9 में तलाशी के दौरान एक मोबाइल और सिम लावारिस हालत में बरामद हुआ. इसे लेकर जेल प्रशासन ने लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

थाने में रिपोर्ट और जांच: लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश राम ने बताया कि महिला प्रहरी लाली मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. रिपोर्ट के अनुसार 4 अक्टूबर 2025 को दोपहर में केंद्रीय कारागार के वार्ड नंबर 9 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान मोबाइल और सिम लावारिस हालत में मिले. थानाधिकारी ने कहा कि यह मोबाइल और सिम जेल में कैसे पहुंची और कौन इसका उपयोग कर रहा था, इसकी जांच जारी है. मामले की जांच हेड कांस्टेबल घनश्याम को सौंपी गई है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल फोन, प्रशासन में मचा हड़कंप

एसआईटी कर रही नेटवर्क की जांच: जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि सितंबर 2025 में जेल में मोबाइल मिलने की 16-17 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसके बाद भी तलाशी अभियान में वार्ड और बैरकों से मोबाइल मिलने की घटनाएं लगातार हो रही हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

सतर्कता और सुरक्षा पर जोर: जेल प्रशासन लगातार तलाशी अभियान चला रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जेल में मोबाइल आने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

जयपुर केंद्रीय जेलJAIL SEARCHJAIL MOBILE SEIZUREMOBILE RECOVERED FROM JAIPUR JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.