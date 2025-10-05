ETV Bharat / state

कड़ी सुरक्षा वाली जयपुर जेल में लावारिस मोबाइल-सिम बरामद, SIT कर रही जांच

Published : October 5, 2025 at 11:04 AM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में जेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे आकस्मिक तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल और सिम मिलने की घटनाओं का सिलसिला जारी है. हाल ही में वार्ड नंबर 9 में तलाशी के दौरान एक मोबाइल और सिम लावारिस हालत में बरामद हुआ. इसे लेकर जेल प्रशासन ने लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. थाने में रिपोर्ट और जांच: लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश राम ने बताया कि महिला प्रहरी लाली मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. रिपोर्ट के अनुसार 4 अक्टूबर 2025 को दोपहर में केंद्रीय कारागार के वार्ड नंबर 9 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान मोबाइल और सिम लावारिस हालत में मिले. थानाधिकारी ने कहा कि यह मोबाइल और सिम जेल में कैसे पहुंची और कौन इसका उपयोग कर रहा था, इसकी जांच जारी है. मामले की जांच हेड कांस्टेबल घनश्याम को सौंपी गई है. इसे भी पढ़ें- जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल फोन, प्रशासन में मचा हड़कंप