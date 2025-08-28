ETV Bharat / state

मानवता शर्मशार! मोक्ष रथ होने पर भी लावारिस शवों को कचरा ट्रॉली से ले गए, जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ा - BUNDI NAGAR PARISHAD

बूंदी में लावारिस शवों को कचरा ट्रॉली में डालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है.

कचरा ट्रॉली में लावारिश शव
कचरा ट्रॉली में लावारिश शव (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 7:52 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 8:42 AM IST

बूंदी : बूंदी में नगर परिषद प्रशासन की मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है. यहां लावारिस शवों को कचरा ट्रॉली में डालकर श्मशान तक ले जाकर अंतिम संस्कार कराया जा रहा है. नगर परिषद प्रशासन दावा करता है कि लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए तीन हजार रुपये की राशि जारी की जाती है, लेकिन फिर भी शव को सम्मानजनक मोक्ष रथ के बजाय कचरा ट्रॉली में डालकर श्मशान तक पहुंचाया जाता है.

जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश : मामले में जब नगर परिषद की कार्यवाहक सभापति सरोज अग्रवाल से सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी. उन्होंने सफाई दी कि पुलिस से सूचना आने पर लावारिस शवों का जिम्मा रेडक्रॉस को दिया जाता है, लेकिन अगर रेडक्रॉस से व्यवस्था नहीं हो पाती तो उपलब्ध वाहन भेजा जाता है. उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आगे से मोक्ष रथ या विशेष वाहन की व्यवस्था की जाएगी. नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने भी मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शवों को कचरा ट्रॉली में ले जाया जा रहा है. पुलिस से सूचना मिलने पर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है. अगर कहीं सुधार की जरूरत है तो जांच के बाद कदम उठाए जाएंगे.

रेडक्रॉस सचिव का अमानवीय बयान : मामले में सबसे चौंकाने वाला बयान बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव अशोक विजय का आया. उन्होंने ईटीवी को दिए बयान में साफ कहा कि रेडक्रॉस ने निर्णय लिया है कि लावारिस शवों के लिए अब मोक्ष रथ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. उनका तर्क था कि कई बार सड़ी-गली लाशों को उठाने के बाद वाहन में इतनी दुर्गंध रह जाती है कि बाद में आम लोगों के शव ले जाने में दिक्कत आती है.

नेता प्रतिपक्ष का तीखा हमला : नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी ने इस पूरे मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद की कार्यवाहक सभापति की अकर्मण्यता है कि लावारिस शवों की ऐसी दुर्गति हो रही है. अगर परिषद यह काम नहीं कर पा रही तो अखबार में अपील निकाले, कोई भी हिंदू संगठन यह जिम्मेदारी निभा लेगा. सभापति और प्रशासन तो चुप्पी साधे हुए हैं. माधवानी ने तंज कसते हुए कहा कि नगर परिषद के जिम्मेदारों को तो गाड़ियों में घूमने से ही फुर्सत नहीं है. जनता की संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी से उनका कोई लेना-देना नहीं.

मानवीय गरिमा पर सवाल : कांग्रेस पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने कहा कि बूंदी नगर परिषद की कार्यप्रणाली इस गरिमा को तार-तार कर रही है. कचरा ट्रॉली में शव ढोकर ले जाना न केवल मृतक का अपमान है, बल्कि जीवित समाज की भी संवेदनहीनता का प्रतीक है. यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नगर परिषद का काम केवल जिम्मेदारी से बचना रह गया है?

