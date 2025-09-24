ETV Bharat / state

शादी से एक दिन पहले दुल्हन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी युवती, प्रेमी और चाचा पर गंभीर आरोप

ऊना में शादी से एक दिन पहले अधजली हालत में मिली दुल्हन की लाश में बड़ा खुलासा. 4 महीने की गर्भवती थी युवती.

Woman Murdered Before Marriage
ऊना में शादी से एक दिन पहले दुल्हन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 6:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ऊना: शादी से एक दिन पहले अधजली हालत में मिली दुल्हन की लाश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. युवती की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी अंशिका की हत्या उसके प्रेमी प्रवेश कुमार और उसके चाचा संजीव कुमार उर्फ संजू ने मिलकर की है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि अंशिका 4 महीने की प्रेग्नेंट थी. पुलिस के मुताबिक इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

शादी से एक दिन पहले किसने की युवती की हत्या?

जोल पुलिस चौकी के अनुसार, कृष्णा नगर बैरियां में 24 वर्षीय युवती की हत्या कर शव घर से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में फेंक दिया गया था. युवती चार माह की गर्भवती थी. युवती की पहचान अंशिका ठाकुर पुत्री विपन कुमार निवासी बैरियां के रूप में हुई है. अंशिका की शादी बुधवार, 24 सितंबर को होनी थी. ऐसे में शादी से एक दिन पहले झाड़ियों में अधजली हालत में शव मिलने से युवती के परिवार समेत पूरे जिले में सनसनी फैल गई. युवती के चेहरे और गले पर कट के निशान पाए गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही जोल पुलिस और फॉरेंसिक की टीम फौरन मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Woman Murdered Before Marriage
शादी से एक दिन पहले युवती की मिली लाश (ETV Bharat)

अपने रिश्तेदारों के साथ ही दुल्हन, फिर कैसे हुई गायब?

परिजनों के अनुसार, 22 सितंबर की रात अंशिका अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ थी. रात करीब 12 बजे वह अपने कमरे में सोने चली गई. 23 सितंबर की सुबह जब उसकी मां जगी तो अंशिका कमरे से गायब थी. परिवार के सदस्यों ने पहले सोचा कि वह प्रवेश के पास चली गई होगी, लेकिन देर शाम खोजबीन के बाद उसके शव को अधजली हालत में वैरियां मंजड में सड़क किनारे पुलिया के नीचे पाया गया. सूचना मिलने पर पुलिस चौकी जोल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और मृत युवती की मां के बयान दर्ज किए.

परिजनों का प्रेमी और उसके चाचा पर आरोप

मृत युवती की मां सुरेंद्रा देवी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि, "मेरी बेटी अंशिका की हत्या प्रवेश कुमार और उसके चाचा संजीव कुमार ने साजिश के तहत की है. मेरी बेटी ने करीब 4-5 माह पहले भिण्डला के रहने वाले अपने प्रेमी प्रवेश कुमार के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी. प्रवेश कुमार भारतीय सेना में कार्यरत है. प्रवेश का चाचा संजीव कुमार जो रिटायर्ड फौजी है, वह इस विवाह से नाखुश था और लगातार धमकियां दे रहा था."

4 माह की गर्भवती थी अंशिका

शुरुआती जांच में यह पता चला है कि, अंशिका चार माह की गर्भवती थी. अंशिका की माता को इस बात की जानकारी उसके पिता के देहांत के करीब 2-3 महीने पहले लगी थी. परिवार ने सामाजिक रीति रिवाज के साथ बेटी की विदाई 24 सितंबर को करने का निर्णय लिया था. विदाई की तैयारियां चल रही थीं और प्रवेश भी अंशिका को अपने घर ले जाने पर सहमत था. इसी बीच शादी से एक दिन पहले उसकी अधजली लाश मिलने से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं.

'एक आरोपी गिरफ्तार, एक को लाने जम्मू गई टीम'

"मंगलवार, 23 सितंबर को शाम के समय हमें सूचना मिली थी. प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि लड़की बंगाणा क्षेत्र से है और उसकी उम्र 24 साल है. अधजली स्थिति में उसकी बॉडी मिली है. फिलहाल, शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ऊना रीजनल अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल,CMO पोस्टमार्टम के लिए बॉडी टांडा में रेफर कर रहे हैं. इस मामले में अभी दो संदिग्ध के नाम सामने आए हैं, इनमें से एक आरोपी संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी आर्मी में है जो जम्मू में पदस्थ है. उसके लिए हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है. अभी हत्या के पीछे का कारण सामने नहीं आया है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है." - अमित यादव, एसपी, ऊना

ये भी पढ़ें: रामलीला मंच पर 'दशरथ' को आया हार्ट अटैक, संवाद के वक्त स्टेज पर हुई मौत

ये भी पढ़ें: क्या बदल रहा है बादल फटने का ट्रेंड? इस बार निचले इलाकों में क्यों बढ़ रही तबाही?

For All Latest Updates

TAGGED:

UNA BRIDE MURDER CASEPREGNANT WOMAN MURDEREDUNA CRIME NEWSWOMAN MURDERED BEFORE MARRIAGEUNA BRIDE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.