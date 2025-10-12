ETV Bharat / state

बांधवगढ़ स्टाइल में संजय टाइगर रिजर्व की सैर कराएंगे गाइड, दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग

संजय टाइगर रिजर्व के गाइड्स की बांधवगढ़ रिजर्व में हो रही एक्स्पोजर ट्रेनिंग, पर्यटकों को एक अलग अंदाज में कराएंगे जंगल सफारी.

Umaria Guide exposure training
संजय टाइगर रिजर्व के गार्ड की हो रही एक्स्पोजर ट्रेनिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 8:40 PM IST

उमरिया: संजय टाइगर रिजर्व सीधी में अब पर्यटकों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जैसी सुविधाएं मिलेंगी. संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के कुछ गाइड विशेष ट्रेनिंग के लिए इन दिनों बांधवगढ़ पहुंचे हुए हैं. जिन्हें एक्स्पोजर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व की सैर पर्यटकों को एक अलग अंदाज में करा सकेंगे. ट्रेनिंग का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है. वहीं, दूसरा चरण 13 अक्टूबर से शुरू होगा.

गाइडों की एक्सपोजर ट्रेनिंग

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन इन दिनों एक नई पहल कर रहा है, जिसमें संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के गाइडों के लिए एक्स्पोजर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है. इस ट्रेनिंग के पहले चरण में फील्ड में सभी गाइड्स को बांधवगढ़ के अनुभवी गाइडों के साथ पर्यटन, जिप्सी सफारी भ्रमण कराया गया. सफारी के दौरान संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के गाइडों ने सीखा कि पर्यटकों से संवाद कैसे करना है, उनके साथ व्यवहार कैसे रखना है, वन्यजीवों की व्याख्या करने का तरीका जाना. इसके साथ ही पर्यटन मार्गदर्शन, तकनीकी भाषा की दक्षता और प्रस्तुतीकरण कौशल को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, इन बातों की जानकारी दी गई.

Tiger Reserve Guide training
अब बांधवगढ़ स्टाइल में संजय टाइगर रिजर्व की सैर कराएंगे गाइड (ETV Bharat)

2 चरणों में दी जा रही ट्रेनिंग

संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के गाइड को 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जा रही है. ट्रेनिंग के पहले चरण में 9 अक्टूबर 2025 की शाम और 10 अक्टूबर 2025 की सुबह जंगल सफारी कराई गई. इस दौरान कई तरह के प्रशिक्षण गाइड्स को दिए गए. इस ट्रेनिंग में टोटल 6 गाइड्स ने हिस्सा लिया. वहीं, ट्रेनिंग का दूसरा चरण 13 और 14 अक्टूबर 2025 को होना है.

पर्यटकों से संवाद का बताया तरीका

ट्रेनिंग के दूसरे दिन इको सेंटर ताला में दोनों टाइगर रिजर्व के गाइडों के बीच एक इंटरएक्टिव सेशन भी आयोजित किया गया. इस अवसर पर बांधवगढ़ के गाइड्स ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि पर्यटकों के साथ संवाद सुरक्षा और वन्य जीव अवलोकन के दौरान एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाना कितना आवश्यक है. दोनों रिजर्व के गाइडों ने अपने-अपने पर्यटन स्थलों की विशेषताओं के अनुभवों को भी साझा किया.

'पर्यटन को मिलेगा नया आयाम'

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "संजय टाइगर रिजर्व के गाइडों की विशेष ट्रेनिंग से उनकी कुशलता और दक्षता में वृद्धि होगी. जिससे वहां के पर्यटन को नया आयाम मिलेगा. ऐसे कार्यक्रमों से टाइगर रिजर्व के पर्यटक और गाइड को आपस में जुड़ने और अनुभव साझा करने का विशेष अवसर मिलता है."

