उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

उमरिया में सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुंड ( ETV Bharat )

Published : September 20, 2025 at 11:42 AM IST | Updated : September 20, 2025 at 11:48 AM IST

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए विशेष पहचान रखता है और बाघों का गढ़ भी माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से अब ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाथियों के लिए भी अपनी खास पहचान बना रहा है. अब यहां पर बाघ के साथ हाथियों के भी दर्शन हो रहे हैं. अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथियों का एक झुंड तेजी से सड़क पार करते नजर आ रहा है. इस झुंड में काफी संख्या में हाथी मौजूद थे. जिन्हें देखने के लिए सड़क पर राहगीरों का जमावड़ा लग गया. झुंड में सड़क पार करते नजर आये हाथी जानकारी के अनुसार, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सड़क पार करते हाथियों का ये झुंड जो नजर आ रहा है, ये वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा का है. जहां काफी संख्या में एक साथ हाथी सड़क के एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रहे हैं. जिसने भी हाथियों के इस झुंड को देखा वो भौचक्के रह गए. लोग सड़क पर रुक कर वीडियो बनाते नजर आए. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि छोटे से लेकर बड़े दांत वाले हाथी काफी संख्या में मौजूद हैं. वे काफी तेजी से सड़क पार कर रहे हैं. क्योंकि सड़क के दोनों ओर गाड़ियां उन हाथियों के सड़क पार करने का इंतजार कर रही हैं. इसलिए गाड़ियां और लोगों को देख वे तेज गति से सड़क पार कर रहे हैं.

