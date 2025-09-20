ETV Bharat / state

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

उमरिया में हाथियों का झुंड तेजी से सड़क पार करते आया नजर, सड़क पर रुक राहगीरों ने बनाया वीडियो.

UMARIA ELEPHANTS CROSSING ROAD
उमरिया में सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 11:42 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए विशेष पहचान रखता है और बाघों का गढ़ भी माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से अब ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाथियों के लिए भी अपनी खास पहचान बना रहा है. अब यहां पर बाघ के साथ हाथियों के भी दर्शन हो रहे हैं. अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथियों का एक झुंड तेजी से सड़क पार करते नजर आ रहा है. इस झुंड में काफी संख्या में हाथी मौजूद थे. जिन्हें देखने के लिए सड़क पर राहगीरों का जमावड़ा लग गया.

झुंड में सड़क पार करते नजर आये हाथी

जानकारी के अनुसार, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सड़क पार करते हाथियों का ये झुंड जो नजर आ रहा है, ये वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा का है. जहां काफी संख्या में एक साथ हाथी सड़क के एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रहे हैं. जिसने भी हाथियों के इस झुंड को देखा वो भौचक्के रह गए. लोग सड़क पर रुक कर वीडियो बनाते नजर आए. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि छोटे से लेकर बड़े दांत वाले हाथी काफी संख्या में मौजूद हैं. वे काफी तेजी से सड़क पार कर रहे हैं. क्योंकि सड़क के दोनों ओर गाड़ियां उन हाथियों के सड़क पार करने का इंतजार कर रही हैं. इसलिए गाड़ियां और लोगों को देख वे तेज गति से सड़क पार कर रहे हैं.

सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुंड (ETV Bharat)

अक्सर दिखते हैं ऐसे नजारे

ग्रामीणों का कहना है कि, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों का ऐसे झुंड में दिखना अब आम बात हो चुकी है. आए दिन झुंड के झुंड हाथी ऐसे सड़क पार करते नजर आ ही जाते हैं. यह कोई पहली दफा नहीं है कई बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ सालों से हाथियों ने अपना स्थाई पता बना लिया है.

हाथियों का गढ़ है बांधवगढ़

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का ही नहीं बल्कि हाथियों का भी गढ़ बन चुका है. पिछले कुछ सालों से तो यहां हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहले भी छत्तीसगढ़ से हाथी आते थे और चले जाते थे. लेकिन 2018 में जब से हाथियों का झुंड आया है उसके बाद से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को इन्होंने स्थाई पता बना लिया है.

वर्तमान में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 60 से 70 की संख्या में हाथी हैं. इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. छोटे से लेकर बड़े हर तरह के हाथी इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं. इतना ही नहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तो अब पर्यटकों को भी बाघ के साथ-साथ हाथियों के भी दर्शन हो रहे हैं. जिससे इस टाइगर रिजर्व की अब एक अलग पहचान बन रही है.

Last Updated : September 20, 2025 at 11:48 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVEUMARIA ELEPHANTS VIDEOUMARIA NEWSUMARIA ROAD CROSSING ELEPHANTSUMARIA ELEPHANTS CROSSING ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.