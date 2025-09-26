हाथी महोत्सव में लगा शैला कर्मा नृत्य का तड़का, इजरायली पर्यटकों का दिल बाग-बाग
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आजकल हाथियों की मौज. भांति-भांति के व्यंजनों-फलों के साथ तेल मालिश. स्कूली बच्चे पहुंचे देखने.
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव की धूम. महोत्सव के दूसरे दिन भी कई प्रकार के आयोजन किए गए. सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी पहुंचे. इस दौरान शैला कर्मा नृत्य का भी तड़का देखने को मिला. इसके अलावा स्कूली बच्चों ने भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए. भाषण के अलावा नुक्कड़ नाटक भी किए.
हाथी महोत्सव का आयोजन 29 सितंबर तक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव 24 सितंबर से शुरू हुआ. ये महोत्सव 30 सितंबर तक चलेगा. ताला गेट परिसर में हो रहे हाथी महोत्सव में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है. हाथी महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी बहुल इलाके का फेमस नृत्य शैला कर्मा नृत्य की धूम रही. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेतौली, शासकीय कन्या हाई स्कूल खेतौली एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय खेतौली से आए छात्र-छात्राओं ने भी भाषण, कविता पाठ और नुक्कड़ नाटक किया.
इजरायल के पर्यटकों ने भी लिया लुत्फ
हाथी महोत्सव में शैला कर्मा नृत्य देखने के लिए इजरायल के पर्यटक भी पहुंचे. कार्यक्रम में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कई आला अधिकारी भी शामिल हुए. स्कूली बच्चों का उत्साह तो देखते ही बना. स्थानीय लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए. शैला कर्मा नृत्य के दौरान इजरायली पर्यटक पूरी तरह से आनंदित दिखे. कैंप के सबसे सीनियर हाथी गौतम और सूर्या को बच्चों ने फलों का भी सेवन कराया. इस दौरान बच्चे भी उत्साहित नजर आए. क्योंकि उन्होंने हाथी को बहुत करीब से देखा और उन्हें फलों का सेवन कराया.
हाथी महोत्सव कैंप का उद्देश्य
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं "हाथी महोत्सव कैंप का मकसद हाथी, हाथी के महावत, चारा कटर को एक तरह से आराम देना है, अवकाश देना है. इस दौरान हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, उनका मनपसंद भोजन उपलब्ध कराना एवं हाथियों की विशेष सेवा करना, उनका स्वागत सत्कार करना, इसके अलावा जन समुदाय और स्थानीय लोगों को हाथियों के निकट जाने का अवसर प्रदान करना है."