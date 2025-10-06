बांधवगढ़ में मिला बाघ का 10 दिन पुराना शव, दो कर्मचारियों पर एक्शन, पन्ना में तेंदुए की मौत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर हुई बाघ की मौत, दो कर्मचारियों को किया सस्पेंड. इधर पन्ना टाइगर रिजर्व में आपसी संघर्ष में तेंदुए की मौत.
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया. मामले में वन विभाग ने 2 वन कर्मचारियों पर एक्शन भी लिया. जानकारी के मुताबिक, 3 अक्टूबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पनपथा बफर के बीट सलखनिया आरएफ 160 में हाथियों की गस्ती चल रही थी. इसी दौरान वन कर्मचारियों को एक बाघ का शव दिखा. तुरंत ही इसकी सूचना विभागीय अमले और आला अधिकारियों को दी गई. इसके बाद मौके पर सभी पहुंचे और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई.
10-12 दिन पुराना बताया जा रहा शव
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि, '' 3 अक्टूबर को बाघ की क्षत-विक्षत अवस्था में बॉडी मिली थी. संभवत 10 से 12 दिन पहले की ये बॉडी है, जिसमें मृत्यु का कारण अज्ञात है. बाघ है या बाघिन है, कितनी उम्र है यह कुछ भी पता नहीं चल सका है. मृत बाघ की बॉडी मिलते ही बाघ का पंचनामा तैयार कर स्थल का निरीक्षण किया गया.''
डॉग स्क्वाड से शव स्थल की जांच कराई गई. मेटल डिटेक्टर से शव की जांच की गई. जांच में सभी अवयव सेफ पाए गए हैं. वन्य चिकित्सक की उपस्थिति में बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया गया. सैंपल कलेक्शन किए गए, जिसे आगे लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा. फिर उसके बाद क्षत-विक्षत बॉडी के बचे हुए अंगों का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान जबलपुर से वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट और STSF की टीम मौजूद रहीं.
लापरवाही पर एक्शन
वन गश्ती में लापरवाही और बाघ का शव मिलने के चलते 5 अक्टूबर को दो वन कर्मियों पर तत्काल प्रभाव से एक्शन भी लिया गया है. वन विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है. शंकर सिंह परिक्षेत्र सहायक और पंकज कुमार चंदेल बीट प्रभारी बीट जगुआ, अतिरिक्त प्रभार बीट सालखानिया को निलंबित किया गया है.
पन्ना में तेंदुए की मौत, आपसी संघर्ष की आशंका
पन्ना टाइगर रिजर्व में एक माह के अंतराल में फिर एक तेंदुए की मौत हो गई. यह मामला पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित गहरी घाट रेंज का है, जिसमें कक्ष क्रमांक पी 509 में तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा मिला. पन्ना टाइगर रिजर्व के उपसंचालक मोहित सूद ने बताया कि, ''3 अक्टूबर को परिक्षेत्र गहरीघाट अन्तर्गत वन क्षेत्र में एक नर तेंदुआ मृत पाया गया है. मौके पर पाये गये साक्ष्यों एवं तेंदुए के शरीर पर पाये गये जख्मों से तेंदुए की मृत्यु किसी मासाहारी वन्यजीव से आपसी संघर्ष से होना प्रतीत होती है. मौके से तेंदुए के शव के सम्पूर्ण अंग जप्त किए एवं आवश्यक कार्यवाही की गई.''
रात्रि होने पर दूसरे दिन हुआ पोस्टमार्टम
तेंदुए का शव 3 अक्टूबर को पड़ा मिला था. जिसमें शाम होने के कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के गाइडलाइन अनुसार, रात्रि में शव परीक्षण एवं विच्छेदन की कार्यवाही न कर पाने के कारण शव को सुरक्षित बड़ोर स्थित वाइल्डलाइफ हेल्थ एण्ड ट्रीटमेंट सेटर की मर्चुरी में सुरक्षित रखा गया. 4 अक्टूबर को शव का पोस्टमार्टम किया गया. जिसके उपरान्त बड़ौर रेस्क्यू सेंटर के पास तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया.