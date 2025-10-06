ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में मिला बाघ का 10 दिन पुराना शव, दो कर्मचारियों पर एक्शन, पन्ना में तेंदुए की मौत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत ( FIle Photo )

Published : October 6, 2025

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया. मामले में वन विभाग ने 2 वन कर्मचारियों पर एक्शन भी लिया. जानकारी के मुताबिक, 3 अक्टूबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पनपथा बफर के बीट सलखनिया आरएफ 160 में हाथियों की गस्ती चल रही थी. इसी दौरान वन कर्मचारियों को एक बाघ का शव दिखा. तुरंत ही इसकी सूचना विभागीय अमले और आला अधिकारियों को दी गई. इसके बाद मौके पर सभी पहुंचे और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई. 10-12 दिन पुराना बताया जा रहा शव

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि, '' 3 अक्टूबर को बाघ की क्षत-विक्षत अवस्था में बॉडी मिली थी. संभवत 10 से 12 दिन पहले की ये बॉडी है, जिसमें मृत्यु का कारण अज्ञात है. बाघ है या बाघिन है, कितनी उम्र है यह कुछ भी पता नहीं चल सका है. मृत बाघ की बॉडी मिलते ही बाघ का पंचनामा तैयार कर स्थल का निरीक्षण किया गया.'' डॉग स्क्वाड से शव स्थल की जांच कराई गई. मेटल डिटेक्टर से शव की जांच की गई. जांच में सभी अवयव सेफ पाए गए हैं. वन्य चिकित्सक की उपस्थिति में बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया गया. सैंपल कलेक्शन किए गए, जिसे आगे लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा. फिर उसके बाद क्षत-विक्षत बॉडी के बचे हुए अंगों का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान जबलपुर से वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट और STSF की टीम मौजूद रहीं.

