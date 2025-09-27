ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में महिलाएं दिखाएंगी पर्यटकों को बाघ, जंगल सफारी का मजा होगा डबल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला गाइड्स को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग. अब पर्यटक और बेहतर अंदाज में देख सकेंगे पार्क.

women guide training
बांधवगढ़ में महिला गाइड्स को दी स्पेशल ट्रेनिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोर जोन में सफारी की शुरुआत 1 अक्टूबर से फिर से होने जा रही है. उससे पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग का दौर चल रहा है. महिला गाइडों को भी दो दिन की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वह पर्यटकों को और बेहतर तरीके से पार्क दर्शन करा सकें.

बांधवगढ़ में महिला गाइड को स्पेशल ट्रेनिंग
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की जा रही है. जहां बांधवगढ़ में गाइडिंग का कार्य कर रहे हैं. महिला गाइड्स को दो दिवसीय ट्रेनिंग दी गई. महिला गाइड को ट्रेनिंग देने का आयोजन बांधवगढ़ जंगल, लॉज, ताला बांधवगढ़ में किया गया. रत्ना सिंह मुख्य ट्रेनर रहीं, जिन्हें गाइडिंग नेचर एजुकेशन और अवेयरनेस में कई दशकों का अनुभव है. ट्रेनिंग का आयोजन टाइगर रिसोर्ट संस्था के माध्यम से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सहयोग से किया गया.

umaria Bandhavgarh Tiger Reserve
बांधवगढ़ में महिलाएं दिखाएंगी पर्यटकों को बाघ (ETV Bharat)

ट्रेनिंग में क्या कुछ रहा खास?
बांधवगढ़ में महिला गाइडों के ट्रेनिंग सेंशन में मुख्य रूप से पिछले सत्रों के प्रमुख विषयों को फिर से दोहराने के साथ-साथ गाइडिंग तकनीक और प्रभावी संचार कौशल पर केंद्रित था. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सहयोग से मैदानी प्रशिक्षण सत्र भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया. जिसे प्रत्येक प्रतिभागियों को उनके द्वारा सीखी गई गाइडिंग तकनीक का प्रदर्शन करने का अवसर भी दिया गया. गाइडिंग के सही तरीके के साथ-साथ रचनात्मक उत्तर देने के संबंध में जानकारी दी गई.

बांधवगढ़ में कितने गाइड
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि, ''बांधवगढ़ में टोटल 26 महिला गाइड हैं, जिनके लिए दो दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया. बांधवगढ़ प्रबंधन लगातार विभिन्न ट्रेनिंग के माध्यम से अपने गाइड को नए पर्यटन सत्र के लिए तैयार करने में जुटा हुआ है. जिससे पर्यटकों को आसानी से सुलभता के साथ नई तकनीक के साथ पार्क दर्शन और यहां के वन्य प्राणियों के दर्शन कराए जा सकें.''

