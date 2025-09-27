ETV Bharat / state

इंटरनेशनल टूरिज्म डे पर बांधवगढ़ घूमने का शानदार मौका, बफर में सफर के लिए नो टिकट

उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर पर्यटकों के लिए निकाला खास ऑफर, बफर जोन में करना चाहते हैं सफर तो जल्दी करें.

UMARIA BANDHAVGARH TIGER RESERVE
बफर जोन में सफर के लिए नो टिकट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 7:58 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 8:04 AM IST

3 Min Read
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अक्सर ही पर्यटकों से भरा रहता है. यहां हर सीजन में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं. इन दिनों भले ही कोर जोन में सफारी बंद है, लेकिन बफर जोन में सफारी चल रही है. ऐसे में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विश्व पर्यटन दिवस के खास मौके पर विशेष ऑफर भी रखा गया है. अगर आप भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सफर करना चाहते हैं, तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. ये सिर्फ ऑफर विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर रहेगा.

बांधवगढ़ में विशेष ऑफर

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटन के क्षेत्र में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना नाम कमा चुका है. यहां देश-विदेश से पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं. 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है. इस खास मौके पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

World Tourism Day
वर्ल्ड टूरिज्म डे (ETV Bharat)

नहीं लगेगी कोई एंट्री फीस

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, "मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 27 अगस्त 2021 के नियम 2 के उप नियम 3 के प्रावधान का उपयोग करते हुए इंटरनेशनल पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2025 के शुभ मौके पर बफर क्षेत्र में पार्क भ्रमण के लिए जिप्सी से प्रवेश करने पर कोई एंट्री फीस नहीं ली जाएगी. ये सुविधा आज यानी शनिवार को पूरे दिन मतलब सुबह से रात्रि तक मिलेगी. ये सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर टिकट काउंटर से संपर्क कर हासिल सकते हैं. इसके अलावा ये सुविधा धमोखर, पचपेड़ी और ज्वालामुखी गेट तीनों गेट के लिए उपलब्ध रहेगी."

Bandhavgarh national park
बांधवगढ़ में बाघ का दीदार (ETV Bharat)

वन्यजीव प्रेमियों के लिए बांधवगढ़ है खास

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के लिए बहुत ही खास जगह है. यहां पर पर्यटक बाघों के दीदार के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि बांधवगढ़ को बाघों का गढ़ माना जाता है. पूरे मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ एक ऐसी जगह है, जहां सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं. मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में बांधवगढ़ का सबसे बड़ा रोल है. क्योंकि बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा बाघ हैं. साथ ही यहां अब हाथी भी काफी तादात में पाए जाते हैं.

Umaria Bandhavgarh Tiger Reserve
बांधवगढ़ में घूमने का शानदार मौका (ETV Bharat)

बफर जोन में रोमांचक सफर का खास मौका

पिछले सीजन में बाघ और हाथियों के दीदार पर्यटकों को एक साथ हो रहे थे, जिससे पर्यटक भी काफी रोमांचित हो रहे थे. इस नए सीजन में भी पर्यटकों को कुछ ऐसा ही रोमांच देखने को मिलने वाला है. अगर अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व घूमने का मन बना रहे हैं और बफर जोन में सफर करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है. क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर्यटकों को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर खास ऑफर दे रहा है.

Last Updated : September 27, 2025 at 8:04 AM IST

