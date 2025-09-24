बाघों की गणना के लिए काउंटडाउन शुरू, मध्य प्रदेश में गिनेंगे जाएंगे बाघ
मध्य प्रदेश में होगी बाघों की गणना, उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने ट्रेनिंग के बाद पूरी की तैयारियां.
उमरिया: वन विभाग बाघों की गणना के लिए तैयारी शुरू कर चुका है, या यूं कहें कि काउंटडाउन शुरू हो गया है. इसके लिए तैयारी भी तेज कर दी गई है. वन विभाग साल 2026 में बाघों की गणना करेगा. बांधवगढ़ भी बाघों का गढ़ है और इस टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं. ये ट्रेनिंग पेंच में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए आयोजित की गई है.
कहां और कितने लोगों को ट्रेनिंग
बाघों की गणना के लिए ट्रेनिंग का आयोजन पेंच टाइगर रिजर्व में किया गया. यह 3 दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की कार्यशाला थी. इस ट्रेनिंग में मध्य भारत और पूर्वी घाट टाइगर लैंडस्केप से 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के चयनित 150 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. इसमें 22 टाइगर रिजर्व से प्रतिभागियों को डिजिटल निगरानी, लाइन ट्रांसेक्ट, वन्य प्राणी आवास, सर्वेक्षण, कैमरा ट्रैपिंग, एम स्ट्राइप एप और जीपीएस डिवाइस के उपयोग की ट्रेनिंग दी गई.
बांधवगढ़ से कौन-कौन लिया ट्रेनिंग
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 4 अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया. जिसमें क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम सहाय, उप संचालक विवेक सिंह, परिक्षेत्र अधिकारी कल्लवाह महावीर पांडे और वनरक्षक कमलेश नंदा शामिल थे.
अब बांधवगढ़ में ऐसे होगी ट्रेनिंग
पेंच टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग लेने के बाद अब यह अधिकारी कर्मचारी मास्टर ट्रेनर के रूप में बांधवगढ़ के सभी 9 परिक्षेत्र और शहडोल वन वृत्त के अन्य वन मंडलों के स्टाफ को क्रमबद्ध तरीके से ट्रेनिंग देंगे. फिर साल 2026 में एक बार फिर से बाघों की गणना की जाएगी. जिससे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब कितने बाघ हो चुके हैं, इसकी सटीक संख्या सामने आ जाएगी.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना की ट्रेनिंग के लिए समय सारणी तैयार करके प्रथम चरण व तीसरे चरण का प्रशिक्षण सभी परिक्षेत्र अधिकारियों से लेकर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों तक समय बद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. जिससे AITE-2026 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की भागीदारी सशक्त और प्रभावी हो सके और बांधवगढ़ के बाघों की सटीक संख्या प्राप्त हो सके."
बांधवगढ़ में बढे़गी बाघों की संख्या
इससे पहले साल 2022 में बाघों की गणना की गई थी. पांचवी राष्ट्रीय बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3,682 है, जो 2006 के 1,411 से तीन गुना अधिक है. भारत विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी का घर है.
बांधवगढ़ बाघों का गढ़
इससे पहले साल 2022 में अखिल भारतीय बाघ गणना हुई थी, तब बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व था. बांधवगढ़ में 165 बाघ गिने गए थे. अब माना जा रहा है बांधवगढ़ में बाघों की संख्या नई गणना में 200 पार हो सकती है. मध्य प्रदेश अगर टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया था, तो उसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में थे.