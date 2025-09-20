ETV Bharat / state

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शावक का मिला शव. वन विभाग ने बाघों के आपसी संघर्ष में मौत का लगाया अनुमान.

BANDHAVGARH TIGER DIES
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शावक का मिला शव (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 7:36 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 8:59 AM IST

उमरिया: मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों वाले टाइगर रिजर्व से वन विभाग को परेशान करने वाली खबर आई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ शावक की मौत हो गई. वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी गश्ती के दौरान मिली. एक और शावक की मौत से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. आपसी संघर्ष में शावक की मौत का अनुमान लगाया गया है. अधिकारी स्पष्ट कारणों की जानकारी के लिए इसकी जांच कर रहे हैं.

पतौर वन क्षेत्र में मादा शावक की मौत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "19 सितंबर को टीम गश्ती में थी, तभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर वन परिक्षेत्र में मजहौली बीज के आरएफ 404 में सूचना मिली की एक बाघ शावक जो कि मादा है, मृत अवस्था में पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अपने अमले के साथ तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंची और मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई."

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ शावक की मौत के बाद हड़कंप मच गया. शव क्षत-विक्षत अवस्था में था. बाघ शावक का शव मिलने के बाद इसकी मौत के असली कारणों को जानने के लिए गहन स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है. प्रथम दृष्टया मौत की वजह आपसी संघर्ष बताया जा रहा है. शावक की उम्र 1-2 वर्ष के बीच थी.

शनिवार को किया जाएगा अंतिम संस्कार
वन विभाग के अधिकारियों ने शव का पंचनामा तैयार करके घटना स्थल को सील कर दिया. डॉग स्क्वायड की टीम से घटनास्थल की जांच कराई गई. इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से शव को रिचार्ज किया गया. इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया. बिसरा लेकर लैब भेजा गया है. घटना स्थल के आसपास इलाके में जंगल में ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि दूसरे टाइगर के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके. उसकी लोकेशन भी ट्रैप की जा रही है. शनिवार को बाघ का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

