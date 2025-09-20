ETV Bharat / state

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शावक का मिला शव ( Getty Image )

उमरिया: मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों वाले टाइगर रिजर्व से वन विभाग को परेशान करने वाली खबर आई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ शावक की मौत हो गई. वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी गश्ती के दौरान मिली. एक और शावक की मौत से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. आपसी संघर्ष में शावक की मौत का अनुमान लगाया गया है. अधिकारी स्पष्ट कारणों की जानकारी के लिए इसकी जांच कर रहे हैं. पतौर वन क्षेत्र में मादा शावक की मौत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि "19 सितंबर को टीम गश्ती में थी, तभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर वन परिक्षेत्र में मजहौली बीज के आरएफ 404 में सूचना मिली की एक बाघ शावक जो कि मादा है, मृत अवस्था में पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अपने अमले के साथ तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंची और मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई."

