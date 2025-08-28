उमरिया: पूरे देश में गणपति महोत्सव की धूम है. लोग अलग-अलग अंदाज में विघ्नहर्ता की पूजा कर रहे हैं. गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिनों तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है. मंदिरों में दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. पंडालों में भी भक्तों ने एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं स्थापित की हैं. इधर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी अनोखे अंदाज में गणेश चतुर्थी मनाई गई. यहां हाथियों ने जमकर मौज किया.
बांधवगढ़ में अनोखे अंदाज में गणेश चतुर्थी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अलग ही अंदाज में गणेश चतुर्थी मनाई गई. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "गणेश चतुर्थी के पवन अवसर पर इस बार बांधवगढ़ में एक अलग पहल की गई. यहां कैंप में जितने भी हाथी हैं, सभी हाथियों की पहले पूजा अर्चना की गई और उसके बाद उन्हें उनका पसंदीदा भोजन खिलाया गया. इसके बाद लोगों ने उनका आशीर्वाद भी लिया."
गजराज ने उड़ाई दावत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप में 15 हाथी हैं. गणेश चतुर्थी के अवसर पर इनकी मौज हो गई. इन सभी हाथियों ने जमकर दावत उड़ाई. बता दें कि केला, गन्ना, नारियल, मौसमी फल, गुड़ यह सभी गजराज के पसंदीदा भोजन हैं. इन सभी की यहां उनकी व्यवस्था की गई. जिसे इन हाथियों ने बड़े ही चाव के साथ खाया और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जमकर दावत उड़ाई.
कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं सुरक्षा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कैंप में ये 15 हाथी हैं, ये सभी कंधे से कंधा मिलाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में लगे रहते हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलग-अलग परिक्षेत्र में यह सभी तैनात हैं. वन प्रबंधन, गस्ती, संरक्षण जैसी कई गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
जंगल के संकटमोचक हैं हाथी
जंगल में कई ऐसी जगह होती हैं जहां आम इंसान का जाना मुश्किल होता है. ऐसी जगहों पर गजराज ही संकटमोचक बनकर काम में आते हैं. आग लगने पर उसको कंट्रोल करना हो, मुश्किल रेस्क्यू कार्य करना हो, वन्य प्राणियों का कठिन रेस्क्यू करना हो, मानवीय दबाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय प्रबंधन करना हो, हाथी सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा वन्य प्राणियों की आपसी फाइट को भी रोकने में अहम भूमिका अदा करते हैं. जंगल की सुरक्षा करना, बाघों की सुरक्षा करना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मौजूद वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी इन पर होती है और यह एक अहम रोल अदा करते हैं.
- छतरपुर में 55 हाथियों वाला अनोखा गांव, यहां इंसानों के साथ रहते हैं गजराज
- पेंच टाइगर रिजर्व में 7 दिन तक हाथी नहीं करेंगे काम, फुर्सत में मौज करने की पूरी प्लानिंग
बांधवगढ़ अब जंगली हाथियों का भी है गढ़
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जहां बाघों के लिए अपनी एक खास पहचान रखता है लेकिन अब ये इलाका जंगली हाथियों के लिए भी जाना जाने लगा है. पिछले कुछ सालों से यहां जंगली हाथी भी काफी तादात में पाए जाते हैं और लगातार इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगभग 60 से 65 जंगली हाथी वर्तमान में मौजूद हैं.
छत्तीसगढ़ से अनूपपुर होते हुए शहडोल कॉरिडोर में कई हाथियों का आना-जाना सालभर लगा रहता है. एक तरह से देखा जाए तो बांधवगढ़ में अब जंगली हाथियों की भी अच्छी खासी तादाद हो चुकी है और बाघों के अलावा अब यहां हाथियों के भी दर्शन होते हैं, जो बांधवगढ़ की अब विशेष पहचान बना रहे हैं.