बांधवगढ़ से निकला 25 हाथियों का झुंड, बर्बाद हो रही फसलें, वन विभाग की बढ़ी चुनौती

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कई सालों से हाथियों का जमावड़ा लगा हुआ है, यहां पर काफी संख्या में हाथी पाए जाते हैं. ये हाथी आसपास के क्षेत्र में भी फसलों के सीजन में भ्रमण करते रहते हैं. इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगभग 25 हाथी घुनघुटी पाली और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा रेखा पर भ्रमण कर रहे हैं.

घुनघुटी परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि "पाली घुनघुटी और बांधवगढ़ की सीमा रेखा पर अभी ये हाथी मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में वन विभाग की संयुक्त टीम लगी हुई है. पाली और घुनघुटी वन विभाग की टीम संयुक्त तौर पर लगातार हाथियों के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. हाथियों का मूवमेंट रहवासी इलाकों की ओर न हो इस पर भी नजर रखी जा रही है. कोशिश की जा रही है कि हाथियों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर मोड़ दिया जाए. यह हाथियों का बड़ा झुंड है और इसमें कई हाथी मौजूद हैं."

ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों ने मचाया आतंक (ETV Bharat)

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

वन विभाग की टीम ने बताया कि "हाथियों के इस मूवमेंट को लेकर आसपास के इलाकों में लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है, इसके अलावा मुनादी कराकर भी सूचना दी जा रही है. ताकि ग्रामीण सतर्क रह सकें. इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है. राजस्व टीम के साथ मिलकर मुआवजा दिलाने का काम भी किया जा रहा है."

हाथियों की निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसी समय खरीफ सीजन की फसलें पककर तैयार होती हैं. इस समय फसलों को खाने के लिए हाथियों का मूवमेंट बढ़ जाता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में करीब 60 से 70 हाथी मौजूद हैं, जो पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं. हालांकि, वन विभाग की टीम इन हाथियों के झुंड पर लगातार नजर बनाए हुए है, इसके साथ ही स्थानीय लोगों को अवेयर भी कर रही है.