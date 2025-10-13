ETV Bharat / state

बांधवगढ़ से निकला 25 हाथियों का झुंड, बर्बाद हो रही फसलें, वन विभाग की बढ़ी चुनौती

उमरिया में दर्जनों हाथियों का झुंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी.

ELEPHANTS FEAR IN BANDHAVGARH
बांधवगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा 25 हाथियों झुंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कई सालों से हाथियों का जमावड़ा लगा हुआ है, यहां पर काफी संख्या में हाथी पाए जाते हैं. ये हाथी आसपास के क्षेत्र में भी फसलों के सीजन में भ्रमण करते रहते हैं. इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगभग 25 हाथी घुनघुटी पाली और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा रेखा पर भ्रमण कर रहे हैं.

पाली-घुनघुटी के जंगलों में हाथियों का जमावड़ा

घुनघुटी परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि "पाली घुनघुटी और बांधवगढ़ की सीमा रेखा पर अभी ये हाथी मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में वन विभाग की संयुक्त टीम लगी हुई है. पाली और घुनघुटी वन विभाग की टीम संयुक्त तौर पर लगातार हाथियों के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. हाथियों का मूवमेंट रहवासी इलाकों की ओर न हो इस पर भी नजर रखी जा रही है. कोशिश की जा रही है कि हाथियों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर मोड़ दिया जाए. यह हाथियों का बड़ा झुंड है और इसमें कई हाथी मौजूद हैं."

UMARIA ELEPHANT ATTACK
ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों ने मचाया आतंक (ETV Bharat)

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

वन विभाग की टीम ने बताया कि "हाथियों के इस मूवमेंट को लेकर आसपास के इलाकों में लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है, इसके अलावा मुनादी कराकर भी सूचना दी जा रही है. ताकि ग्रामीण सतर्क रह सकें. इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है. राजस्व टीम के साथ मिलकर मुआवजा दिलाने का काम भी किया जा रहा है."

UMARIA ELEPHANTS TERROR
हाथियों की निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसी समय खरीफ सीजन की फसलें पककर तैयार होती हैं. इस समय फसलों को खाने के लिए हाथियों का मूवमेंट बढ़ जाता है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में करीब 60 से 70 हाथी मौजूद हैं, जो पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं. हालांकि, वन विभाग की टीम इन हाथियों के झुंड पर लगातार नजर बनाए हुए है, इसके साथ ही स्थानीय लोगों को अवेयर भी कर रही है.

TAGGED:

UMARIA ELEPHANT ATTACK
ELEPHANTS FEAR IN BANDHAVGARH
MADHYA PRADESH NEWS
UMARIA NEWS
UMARIA ELEPHANTS TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नो केमिलक हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.