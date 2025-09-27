ETV Bharat / state

हाथी महोत्सव में कैसे होता है हाथियों का मेडिकल चेकअप, जांच के बाद जमकर हुई मौज

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आयोजन. चौथे दिन हुआ हाथियों का मेडिकल चेकअप. फल भोजन खिलाकर रोमांचित हुए वन्य प्रेमी.

UMARIA ELEPHANTS MEDICAL CHECKUP
हाथी महोत्सव में हाथियों का मेडिकल चेकअप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथी महोत्सव चल रहा है. यह 24 सितंबर से ही लगातार जारी है और 30 सितंबर तक हाथी महोत्सव का आयोजन होगा. हाथी महोत्सव के चौथे दिन हाथियों का मेडिकल चेकअप हुआ और फिर इसके बाद हाथियों ने जमकर मौज की.

हाथी महोत्सव में हाथियों का मेडिकल चेकअप

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "हाथी महोत्सव में हर दिन हाथियों के लिए अलग-अलग गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. जिससे हाथियों की संपूर्ण देखभाल हो सके और साथ ही साथ उन्हें उत्साहित किया जा सके. हाथी महोत्सव के चौथे दिन 27 अक्टूबर को हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. जिसमें वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर से डॉक्टर देवेंद्र और उनकी 3 सदस्यीय वन्य प्राणी विशेषज्ञ टीम ने हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया."

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि "स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान हाथियों का रक्त, आंखों का स्वाब, मल-मूत्र और सीरम के नमूने एकत्र किए गए. साथ ही हाथियों की शारीरिक नाप जोख भी की गई. कलेक्ट किए गए सभी नमूने आगे परीक्षण के लिए स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर भेजे जाएंगे. इस गतिविधि का उद्देश्य हाथियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना और संभावित बीमारियों की जानकारी जुटाकर पहले से उनका निदान करना है."

elephants enjoy delicious meal
चेकअप के बाद लजीज भोजन का लुत्फ लेते हाथी (ETV Bharat)
UMARIA ELEPHANT MAHOTSAV
फल भोजन खिलाकर रोमांचित हुए वन्य प्रेमी (ETV Bharat)

चेकअप के बाद लजीज भोजन का लुत्फ

हाथी महोत्सव के चौथे दिन हाथियों के मेडिकल चेकअप के बाद महावत और चारा कटर ने हाथियों को स्नान कराया. इसके बाद उनकी तेल मालिश की गई. फिर कैंप में जितने भी लोग वहां मौजूद थे, सभी लोगों ने हाथियों के पसंदीदा भोजन नारियल, गन्ना , केला, सेव फल, अमरूद, गुड़ और रोटियों का पौष्टिक आहार दिया गया. इन सभी व्यंजनों का हाथियों ने जमकर लुत्फ उठाया.

ELEPHANT FESTIVAL BANDHAVGARH
लजीज भोजन का लुत्फ लेते हाथी (ETV Bharat)

रोमांचित हुए यहां पहुंचे वन्य प्रेमी

हाथी महोत्सव के चौथे दिन कार्यक्रम में हाथियों के संरक्षण और जागरुकता के लिए ताला से स्कूली बच्चे शामिल हुए. ईको विकास समिति मलहेरा के अध्यक्ष और सदस्य, जिप्सी संगठन गाइड एवं होटल एसोसिएशन के सदस्य, आसपास के ग्रामीण और काफी संख्या में वन्य प्राणी प्रेमी शामिल हुए. यहां मौजूद सभी लोग हाथियों को फल भोजन खिलाकर रोमांचित हुए.

UMARIA ELEPHANT MAHOTSAV
हाथियों का मेडिकल चेकअप करने वाली टीम (ETV Bharat)

