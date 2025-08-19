ETV Bharat / state

बांधवगढ़ क्यों है बाघों के दीदार का बेस्ट डेस्टिनेशन, बफर जोन में टाइगर के इस परिवार का जलवा - BANDHAVGARH MONSOON SEASON SAFARI

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन में भी सफारी चल रही है. पर्यटकों को बफर जोन में बाघों का खूब दीदार हो रहा है.

BANDHAVGARH MONSOON SEASON SAFARI
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों का हो रहा दीदार (Ankit Kankane)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 2:13 PM IST

5 Min Read

उमरिया: देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हैं और सबसे ज्यादा बाघ भी यहीं हैं. साल 2022 की बाघ जनगणना के मुताबिक एमपी में 785 बाघ हैं. इसमें से सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हैं. यहां पूरे साल बाघ दिखाई देते हैं, इसलिए बांधवगढ़ सैलानियों का सबसे पसंदीदा टाइगर रिजर्व है. आसानी से बाघ के दीदार होने की वजह से यहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं. बरसात के मौसम में भले की कोर जोन की सफारी बंद कर दी जाती है, लेकिन बफर जोन टूरिस्टों के लिए पूरे साल खुला रहता है. इन दिनों भी टूरिस्ट यहां पहुंच रहे हैं और मानसून में टाइगर रिजर्व की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं.

बफर में बाघ का परिवार कर रहा सफर

मानसून सीजन में बांधवगढ़ सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को बाघ का दीदार हो रहा है. सामान्यतः प्रदेश के बाकी टाइगर रिजर्व में मानसून में सफारी बंद हो जाती है. इसलिए इस सीजन में जिसका बाघ देखने का मन करता है वो बांधवगढ़ की तरफ रुख करता है. पिछले कुछ दिनों से बफर जोन में एक बाघ का पूरा परिवार विचरण करते हुए देखने को मिल रहा है. कभी बाघ नजर आता है, तो कभी बाघिन अपने शावकों के साथ आते-जाते दिख जाती है. कभी-कभी तो पूरा परिवार एक साथ नजर आ जाता है. यहां आने वाले पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं.

BANDHAVGARH MONSOON SAFARI CONTINUE
बफर में बाघ का परिवार कर रहा सफर (Ankit Kankane)

बफर की रौनक बढ़ा रहा जोबी बाघ का परिवार

बांधवगढ़ में सफारी के लिए पहुंचे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अंकित कनकने ने बाघिन के शावकों की कुछ रोमांचक तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है. नेचुरलिस्ट सुनील यादव बताते हैं "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी पर्यटकों को बाघ देखने को मिल रहे हैं.

लगभग पिछले एक महीने से धमोखर बफर जोन में बाघ के परिवार का मूवमेंट है. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने जो ये तस्वीरें ली हैं वो 17 अगस्त की मॉर्निंग सफारी की हैं. जिसमें धमोखर फीमेल के 3 कब्स हैं, जिनकी उम्र 9-10 महीने के करीब है, जो इन दिनों बांधवगढ़ के बफर में चहलकदमी करके जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं."

कौन है जोबी बाघ?

धमोखर बफर जोन में धमोखर वाली बाघिन इन दिनों अपने शावकों के साथ पर्यटकों को खूब लुभा रही है. इन शावकों का पिता जोबी मेल है, जिसकी उम्र करीब 8-9 साल की है. वहीं धमोखर वाली बाघिन की उम्र लगभग 6 साल है. धमोखर वाली बाघिन पहली बार ही मां बनी है. शावक अभी एक साल के भी नहीं हुए हैं इसलिए बाघिन जहां भी जाती है, उसके शावक हमेशा उसके साथ रहते हैं.

कोर में बंद सफारी, बफर में सफारी जारी

मानसून सीजन में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सफारी बंद कर दी जाती है, हालांकि कोर जोन किसी भी टाइगर रिजर्व की जान होती है. यहां पर बाघ समेत हर तरह के वन्यप्राणियों का ही राज होता है और इसलिए उनकी साइटिंग भी अच्छी खासी होती है, लेकिन साल के 3 महीने यहां आना जाना पूरी तरह से वर्जित होता है. ऐसे में अगर किसी को आपको मानसून सीजन में बाघ का दीदार करना है तो वो बांधवगढ़ आ सकता है, यहां पूरे साल बफर जोन में सफारी चलती रहती है.

बफर जोन क्या है?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक पीके वर्मा बताते हैं कि "बफर जोन का अस्तित्व ही एक्जिस्टेंस की अवधारणा के आधार पर होता है. किसी भी टाइगर रिजर्व में बफर वो एरिया होता है जहां वन्य प्राणी और लोग साथ-साथ रहते हैं. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टाइगर रिजर्व के बीचो बीच वाला एरिया जो जंगल का दिल होता है वो कोर जोन होता है और फिर उसके बाहर वाला जो घेरा होता है वो बफर जोन होता है.

ये एक तरह से सामान्य जंगल का एरिया होता है. इसमें वन मंडल और रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं. यही वजह है कि कोर जोन के बाहर आकर बफर जोन में अक्सर ही वन्य प्राणी विचरण करते रहते हैं. बफर एरिया की एक खूबसरती ये भी होती है कि यहां पर वन्य प्राणियों के अलावा जंगल में मवेशी और लोग भी देखे जा सकते हैं."

बांधवगढ़ में बाघ दिखने की गारंटी क्यों?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां हमेशा बाघ दिखने की गारंटी रहती है. क्योंकि यहां पर बाघों का एक बड़ा संसार है. यहां बाघों की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है. बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ वाला टाइगर रिजर्व है. 2022 की गणना के अनुसार यहां 165 बाघ थे, इसमें से कई बाघ-बाघिन ऐसे भी थे जो अपने शावकों के साथ देखे गए थे.

इस लिहाज से एक अनुमान के अनुसार इस समय बांधवगढ़ में करीब 200 बाघ हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. यही वजह कि इन बाघों का विचरण कोर जोन के अलावा बफर जोन में भी रहता है. पर्यटकों को बफर जोन में भी इनकी साइटिंग हो जाती है.

उमरिया: देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हैं और सबसे ज्यादा बाघ भी यहीं हैं. साल 2022 की बाघ जनगणना के मुताबिक एमपी में 785 बाघ हैं. इसमें से सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हैं. यहां पूरे साल बाघ दिखाई देते हैं, इसलिए बांधवगढ़ सैलानियों का सबसे पसंदीदा टाइगर रिजर्व है. आसानी से बाघ के दीदार होने की वजह से यहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं. बरसात के मौसम में भले की कोर जोन की सफारी बंद कर दी जाती है, लेकिन बफर जोन टूरिस्टों के लिए पूरे साल खुला रहता है. इन दिनों भी टूरिस्ट यहां पहुंच रहे हैं और मानसून में टाइगर रिजर्व की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं.

बफर में बाघ का परिवार कर रहा सफर

मानसून सीजन में बांधवगढ़ सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को बाघ का दीदार हो रहा है. सामान्यतः प्रदेश के बाकी टाइगर रिजर्व में मानसून में सफारी बंद हो जाती है. इसलिए इस सीजन में जिसका बाघ देखने का मन करता है वो बांधवगढ़ की तरफ रुख करता है. पिछले कुछ दिनों से बफर जोन में एक बाघ का पूरा परिवार विचरण करते हुए देखने को मिल रहा है. कभी बाघ नजर आता है, तो कभी बाघिन अपने शावकों के साथ आते-जाते दिख जाती है. कभी-कभी तो पूरा परिवार एक साथ नजर आ जाता है. यहां आने वाले पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं.

BANDHAVGARH MONSOON SAFARI CONTINUE
बफर में बाघ का परिवार कर रहा सफर (Ankit Kankane)

बफर की रौनक बढ़ा रहा जोबी बाघ का परिवार

बांधवगढ़ में सफारी के लिए पहुंचे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अंकित कनकने ने बाघिन के शावकों की कुछ रोमांचक तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है. नेचुरलिस्ट सुनील यादव बताते हैं "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी पर्यटकों को बाघ देखने को मिल रहे हैं.

लगभग पिछले एक महीने से धमोखर बफर जोन में बाघ के परिवार का मूवमेंट है. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने जो ये तस्वीरें ली हैं वो 17 अगस्त की मॉर्निंग सफारी की हैं. जिसमें धमोखर फीमेल के 3 कब्स हैं, जिनकी उम्र 9-10 महीने के करीब है, जो इन दिनों बांधवगढ़ के बफर में चहलकदमी करके जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं."

कौन है जोबी बाघ?

धमोखर बफर जोन में धमोखर वाली बाघिन इन दिनों अपने शावकों के साथ पर्यटकों को खूब लुभा रही है. इन शावकों का पिता जोबी मेल है, जिसकी उम्र करीब 8-9 साल की है. वहीं धमोखर वाली बाघिन की उम्र लगभग 6 साल है. धमोखर वाली बाघिन पहली बार ही मां बनी है. शावक अभी एक साल के भी नहीं हुए हैं इसलिए बाघिन जहां भी जाती है, उसके शावक हमेशा उसके साथ रहते हैं.

कोर में बंद सफारी, बफर में सफारी जारी

मानसून सीजन में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सफारी बंद कर दी जाती है, हालांकि कोर जोन किसी भी टाइगर रिजर्व की जान होती है. यहां पर बाघ समेत हर तरह के वन्यप्राणियों का ही राज होता है और इसलिए उनकी साइटिंग भी अच्छी खासी होती है, लेकिन साल के 3 महीने यहां आना जाना पूरी तरह से वर्जित होता है. ऐसे में अगर किसी को आपको मानसून सीजन में बाघ का दीदार करना है तो वो बांधवगढ़ आ सकता है, यहां पूरे साल बफर जोन में सफारी चलती रहती है.

बफर जोन क्या है?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक पीके वर्मा बताते हैं कि "बफर जोन का अस्तित्व ही एक्जिस्टेंस की अवधारणा के आधार पर होता है. किसी भी टाइगर रिजर्व में बफर वो एरिया होता है जहां वन्य प्राणी और लोग साथ-साथ रहते हैं. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टाइगर रिजर्व के बीचो बीच वाला एरिया जो जंगल का दिल होता है वो कोर जोन होता है और फिर उसके बाहर वाला जो घेरा होता है वो बफर जोन होता है.

ये एक तरह से सामान्य जंगल का एरिया होता है. इसमें वन मंडल और रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं. यही वजह है कि कोर जोन के बाहर आकर बफर जोन में अक्सर ही वन्य प्राणी विचरण करते रहते हैं. बफर एरिया की एक खूबसरती ये भी होती है कि यहां पर वन्य प्राणियों के अलावा जंगल में मवेशी और लोग भी देखे जा सकते हैं."

बांधवगढ़ में बाघ दिखने की गारंटी क्यों?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां हमेशा बाघ दिखने की गारंटी रहती है. क्योंकि यहां पर बाघों का एक बड़ा संसार है. यहां बाघों की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है. बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ वाला टाइगर रिजर्व है. 2022 की गणना के अनुसार यहां 165 बाघ थे, इसमें से कई बाघ-बाघिन ऐसे भी थे जो अपने शावकों के साथ देखे गए थे.

इस लिहाज से एक अनुमान के अनुसार इस समय बांधवगढ़ में करीब 200 बाघ हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. यही वजह कि इन बाघों का विचरण कोर जोन के अलावा बफर जोन में भी रहता है. पर्यटकों को बफर जोन में भी इनकी साइटिंग हो जाती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BANDHAVGARH MONSOON SAFARI CONTINUEBANDHAVGARH BUFFER ZONE SAFARIBANDHAVGARH SAFARI TIGER SIGHTINGUMARIA NEWSBANDHAVGARH MONSOON SEASON SAFARI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छतरपुर में ताजमहल से भी अद्भुत धरोहर, अटूट प्रेम ही नहीं शौर्य की भी निशानी

बैंक डकैती मामले में 14 किलो सोने तक नहीं पहुंची पुलिस, आरोपी झारखंड बिहार भागे

पोते को लगी ड्रिप, 72 साल की दादी बनीं ड्रिप स्टैंड, सतना में स्वास्थ्य सेवाओं का काला सच

हत्याकांड से सुलगा मैहर, उग्र भीड़ ने आरोपी के घर को बनाया आग का गोला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.