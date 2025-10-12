ETV Bharat / state

मस्तानी चाल देख रोमांचित हुए बजरंग के फैंस, अपनी टेरिटरी का मुआयना करता दिखा टाइगर

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वैसे तो बाघों की भरमार है. यहां एक से बढ़कर एक स्टार बाघ हैं, लेकिन कुछ बाघ ऐसे हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है. 1 अक्टूबर से कोर जोन में सफारी शुरू होने के बाद से अक्सर पर्यटकों को बजरंग बाघ दिख जाता है. मानों टाइगर सफारी नहीं, बल्कि पर्यटक बजरंग शो देखने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पहुंच रहे हों.

उमरिया: 1 अक्टूबर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में भी सफारी शुरू हो चुकी है. बांधवगढ़ के स्टार बाघ, जो अक्सर कोर जोन में ही पाए जाते हैं, पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं. बांधवगढ़ के स्टार बाघ बजरंग का पावर दिखना भी शुरू हो गया है. अभी हाल ही में बजरंग अपनी टेरिटरी का निरीक्षण करते नजर आया. जंगल सफारी के दौरान बजरंग को देख मानो सांसे रुक सी गईं. लोगों ने फटा-फट इसका वीडियो बनना शुरू कर दिया, जो सोशल मीडिया काफी पसंद किया जा रहा है.

पर्यटकों के बीच फेमस है बजरंग बाघ (ETV Bharat)

बजरंग के 2 वीडियो आए सामने

इन दिनों बांधवगढ़ के बजरंग का 2 वीडियो सामने आया है. ये वीडियो सफारी के दौरान पर्यटकों ने लिया है. एक वीडियो में बजरंग बाघ मस्त मौला होकर पर्यटकों के नजदीक चलता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो 4 अक्टूबर का है और वीडियो बाघ के एकदम करीब से बनाया गया है. वहीं, दूसरे वीडियो में बजरंग जंगल के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो को पर्यटकों ने दूर से ही बनाया है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिखा स्टार बाघ बजरंग (ETV Bharat)

टेरिटरी का निरीक्षण करते आया नजर

एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बजरंग बाघ इधर-उधर देख रहा है और चलता जा रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो ये अपने टेरिटरी का निरीक्षण कर रहा है. इलाके का मुआयना कर रहा है कि कहीं किसी बाघ ने उसकी टेरिटरी में दस्तक तो नहीं दी है या फिर कोई बाघ उसकी टेरिटरी में कब्जा जमाने की फिराक में तो नहीं है. बताया जाता है कि इस तरह का काम बाघ अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर करते रहते हैं.

3-4 बाघिनों के साथ नजर आता है बजरंग

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "इस टाइगर की उम्र लगभग 8 साल है. यह एक मेल टाइगर है और इसका जन्म बांधवगढ़ के खतौली क्षेत्र में हुआ था. बाघिन दर्राह और बाघ भीम का यह शावक है. इसके माता-पिता भी अपने समय के स्टार टाइगर थे. बजरंग ने शुरुआत में खतौली और मगधी क्षेत्र पर राज किया. वर्तमान में बांधवगढ़ का ताला क्षेत्र इसकी टेरिटरी है. ताला क्षेत्र का ये प्रमुख नर बाघ है और क्षेत्र में यह 3-4 बाघिनों के साथ ये नजर आता है.

पर्यटकों के बीच फेमस है बजरंग बाघ

बजरंग जैसे बाघों को देखने के लिए पर्यटकों के बीच में उत्सुकता बनी रहती है. इसलिए बांधवगढ़ में जब पर्यटक आते हैं तो बजरंग जैसे बाघों की साइटिंग करने जरूर जाते हैं. उसकी टेरिटरी की ओर पहुंचने वाले फैंस (पर्यटकों) को बजरंग भी निराश नहीं करता है. पर्यटकों को आसानी से बजरंग के दीदार होता है.