बांधवगढ़ में खोह से झांक रहे थे शावक, तभी पड़ी गश्ती दल की नजर, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बांधवगढ़ में लावारिस हालत में मिले बाघ शावक ( ETV Bharat )

Published : October 11, 2025 at 11:12 AM IST | Updated : October 11, 2025 at 11:36 AM IST

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ कहलाता है. कहीं पर भी बाघ नजर आ जाते हैं, क्योंकि यहां बाघों की तादाद काफी ज्यादा है. यही वजह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में भी बाघ दिख जाते हैं. 10 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो नन्हे बाघ शावक का रेस्क्यू किया गया है. दोनों बाघ शावकों की उम्र 2 महीने के आसपास बताई जा रही है. दो नन्हे बाघ शावकों का रेस्क्यू

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 अक्टूबर शुक्रवार को पनपथा बफर के बीट सालखनिया के कक्ष क्रमांक पीएफ 610 में हर दिन की तरह गश्ती दल गश्त कर रहा था. गश्त के दौरान अचानक ही गश्ती दल को एक बाघ शावक गिरे हुए पेड़ के खोह में घुसता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद गश्ती दल ने और करीब से जाकर देखा और फिर इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दो गई. वन विभाग ने किया दो बाघ शावकों का रेस्क्यू, (ETV Bharat)

