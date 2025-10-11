बांधवगढ़ में खोह से झांक रहे थे शावक, तभी पड़ी गश्ती दल की नजर, हुआ चौंकाने वाला खुलासा
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने किया दो बाघ शावकों का रेस्क्यू, गिरे पेड़ की खोह में छिपे थे बच्चे.
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ कहलाता है. कहीं पर भी बाघ नजर आ जाते हैं, क्योंकि यहां बाघों की तादाद काफी ज्यादा है. यही वजह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में भी बाघ दिख जाते हैं. 10 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो नन्हे बाघ शावक का रेस्क्यू किया गया है. दोनों बाघ शावकों की उम्र 2 महीने के आसपास बताई जा रही है.
दो नन्हे बाघ शावकों का रेस्क्यू
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 अक्टूबर शुक्रवार को पनपथा बफर के बीट सालखनिया के कक्ष क्रमांक पीएफ 610 में हर दिन की तरह गश्ती दल गश्त कर रहा था. गश्त के दौरान अचानक ही गश्ती दल को एक बाघ शावक गिरे हुए पेड़ के खोह में घुसता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद गश्ती दल ने और करीब से जाकर देखा और फिर इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दो गई.
पेड़ की खोह में छिपे थे शावक
जिसके बाद गश्ती दल और कैंप हाथियों के माध्यम से आसपास के इलाकों में सर्चिंग की गई. आसपास के इलाकों में भी देखा गया, लेकिन कहीं पर भी मेल फीमेल बाघ नहीं दिखे, न ही किसी बाघ बाघिन के कोई भी पद चिन्ह मिले. जिसके बाद क्षेत्र संचालक को इसकी जानकारी दी गई और फिर उनके निर्देशानुसार पेड़ कि खोह में पाए गए दो नर बाघ का रेस्क्यू किया गया.''
अब आगे क्या किया जाएगा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि, ''रेस्क्यू किए गए बाघ शावकों को ताले में लाया गया है, जहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है. आगे वरिष्ठ स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.''
बाघों का गढ़ है बांधवगढ़
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में जंगल सफारी 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है, और अब यहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ है. आए दिन पर्यटक यहां बाघों के दीदार के लिए पहुंचते हैं. क्योंकि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह है, जहां बड़ी आसानी से बाघों की साइटिंग हो जाती है. क्योंकि यहां पर बाघों की तादाद बहुत ज्यादा है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है.