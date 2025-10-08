ETV Bharat / state

'बच्चों की मौत के आंकड़े छिपा रही मध्य प्रदेश सरकार', नेता प्रतिपक्ष ने पूछे तीखे सवाल

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, कप सिरप मामले में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा और बच्चों के बेहतर इलाज की मांग.

नेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछे सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 2:25 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 2:34 PM IST

भोपाल: छिंदवाड़ा में जहरीली दवा की वजह से मौत से जूझ रहे बच्चों के इलाज को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है. उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि यदि किसी मंत्री का व्यक्ति बीमार होता, तो अभी तक सरकार उसे एयर लिफ्ट कराकर बड़े हॉस्पिटल में भेजकर इलाज कराने भेज चुकी होती. आखिर सरकार देश के नामी हास्पिटल में इलाज के लिए क्यों नहीं भेज रही है. सरकार बच्चों के इलाज में पैसे खर्च करने से बच रही है. उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की 25 साल की सरकार के बाद भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चरमराई हुई है.

मौत के आंकड़े छिपा रही सरकार

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि "जहरीली दवा से अभी तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है. कई बच्चे अभी भी वेंटीलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. जबकि सरकार बच्चों के मौत के आंकड़े छिपा रही हैं. कई बच्चे अभी भी वेंटीलेटर पर हैं. कैसे बच्चों को बचाया जाए, इस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए. उन्हें बेहतर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए. सरकार इन बच्चों को एयरलिफ्ट कर देश के नामी हॉस्पिटल में भी भेज सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जब इसको लेकर सवाल किया जा रहा है, तो वे अब घटना को एक दिन पुराना बता रहे हैं. इस तरह का बयान शर्मनाक है."

उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल पूछे (ETV Bharat)

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि "प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रहे हैं. कुपोषण के मामले में देश में प्रदेश की स्थिति खराब है. बच्चों से जुड़ी योजनाएं सरकार की कागजों पर चल रही हैं. बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा. बाल अपराध के मामले में प्रदेश पहले नंबर पर है. इंदौर में बच्चों के अंगों को चूहों ने खा लिया. आखिर सरकार की योजनाएं जमीन पर कहां है? योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है.

हॉस्पिटल में मशीनें नहीं है. कई ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर नहीं हैं. प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 25 साल हो गए हैं, इसके बाद भी डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं की जा सकी है."

कंपनी पर एफआईआर कब होगी ?

उमंग सिंघार ने सवाल किया कि आखिर प्रदेश सरकार घटना के लिए जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब लेंगे. उप मुख्यमंत्री पहले कफ सिरप को क्लीनचिट दे चुके हैं और अब वही घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में 25 हजार बच्चे हैं, क्या इन बच्चों की ट्रेसिंग सरकार नहीं करा सकती. तमिलनाडु की कंपनी ने कहां-कहां दवाई की सप्लाई की. इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. आखिर सरकार बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार दवा कंपनी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रही?

