ETV Bharat / state

'बच्चों की मौत के आंकड़े छिपा रही मध्य प्रदेश सरकार', नेता प्रतिपक्ष ने पूछे तीखे सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछे सवाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 2:25 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 2:34 PM IST 3 Min Read

भोपाल: छिंदवाड़ा में जहरीली दवा की वजह से मौत से जूझ रहे बच्चों के इलाज को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है. उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि यदि किसी मंत्री का व्यक्ति बीमार होता, तो अभी तक सरकार उसे एयर लिफ्ट कराकर बड़े हॉस्पिटल में भेजकर इलाज कराने भेज चुकी होती. आखिर सरकार देश के नामी हास्पिटल में इलाज के लिए क्यों नहीं भेज रही है. सरकार बच्चों के इलाज में पैसे खर्च करने से बच रही है. उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की 25 साल की सरकार के बाद भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चरमराई हुई है. मौत के आंकड़े छिपा रही सरकार उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि "जहरीली दवा से अभी तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है. कई बच्चे अभी भी वेंटीलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. जबकि सरकार बच्चों के मौत के आंकड़े छिपा रही हैं. कई बच्चे अभी भी वेंटीलेटर पर हैं. कैसे बच्चों को बचाया जाए, इस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए. उन्हें बेहतर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए. सरकार इन बच्चों को एयरलिफ्ट कर देश के नामी हॉस्पिटल में भी भेज सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जब इसको लेकर सवाल किया जा रहा है, तो वे अब घटना को एक दिन पुराना बता रहे हैं. इस तरह का बयान शर्मनाक है." उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल पूछे (ETV Bharat)

Last Updated : October 8, 2025 at 2:34 PM IST