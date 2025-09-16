ETV Bharat / state

अनूपपुर पावर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का निशाना, उमंग सिंघार को कम रेट पर जमीन बिक्री मंजूर नहीं

उमंग सिंघार ने अनूपपुर में किसानों की सभा को संबोधित किया ( ETV Bharat )

Published : September 16, 2025 at 8:28 AM IST | Updated : September 16, 2025 at 11:18 AM IST

अनूपपुर: इस समय पूरे देश में विपक्ष द्वारा कथित वोट चोटी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है. विपक्ष सरकार और वोटर लिस्ट में अनियमितता के आरोप लगा रहा है. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में भाजपा पर वोट चोरी करके सरकार बनाने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को अमरकंटक पहुंचे थे. उन्होंने नर्मदा मंदिर में दर्शन कर ये सारे आरोप प्रेस कॉन्फ्रेस कर लगाए. मध्य प्रदेश की सरकार फर्जी वोट से बनी है उमंग सिंघार में अनूपपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश में सरकार फर्जी वोट से बनी है. इस वोट चोरी में सरकार के साथ कई संस्थाएं शामिल हैं. उन्होने कहा कि विपक्ष को वोटरों की जानकारी देने से परहेज किया जा रहा." नेता प्रतिपक्ष का कहना है "प्रदेश में कैसे 16 लाख वोटर बढ़े हैं मगर सरकार के पास इसका जवाब नहीं."

September 16, 2025