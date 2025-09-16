अनूपपुर पावर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का निशाना, उमंग सिंघार को कम रेट पर जमीन बिक्री मंजूर नहीं
मध्य प्रदेश में कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है. अनूपपुर में पावर प्रोजेक्ट को लेकर उमंग सिंघार ने ढेरों सवाल उठाए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 8:28 AM IST|
Updated : September 16, 2025 at 11:18 AM IST
अनूपपुर: इस समय पूरे देश में विपक्ष द्वारा कथित वोट चोटी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है. विपक्ष सरकार और वोटर लिस्ट में अनियमितता के आरोप लगा रहा है. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में भाजपा पर वोट चोरी करके सरकार बनाने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को अमरकंटक पहुंचे थे. उन्होंने नर्मदा मंदिर में दर्शन कर ये सारे आरोप प्रेस कॉन्फ्रेस कर लगाए.
मध्य प्रदेश की सरकार फर्जी वोट से बनी है
उमंग सिंघार में अनूपपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश में सरकार फर्जी वोट से बनी है. इस वोट चोरी में सरकार के साथ कई संस्थाएं शामिल हैं. उन्होने कहा कि विपक्ष को वोटरों की जानकारी देने से परहेज किया जा रहा." नेता प्रतिपक्ष का कहना है "प्रदेश में कैसे 16 लाख वोटर बढ़े हैं मगर सरकार के पास इसका जवाब नहीं."
सिंघार ने कहा, "प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण में पिछड़ा वर्ग आयोग को कोई अधिकार नहीं देना चाहती. कोर्ट में हलफनामा देने से आखिर सरकार पीछे क्यों हट रही है. कांग्रेस हमेशा से 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन बीजेपी की ऐसी कोई मंशा नजर आती. पिछड़े वर्ग से केवल वोट लिया, उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया."
पावर प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने अनूपपुर के पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, "अनूपपुर में लोगों को बुनियादी जरूरत के लिए परेशान होना पड़ रहा है. खनिज मद का सही उपयोग नहीं हो रहा है. यह सरकार बिजनेसमैन के प्रति मेहरबान बनी हुई है. 3 माह में पावर प्रोजेक्ट स्थापित कराने के लिए सारी प्रक्रिया आनन-फानन में पूरी की जा रही है."
- अपनी ही विधायक के खिलाफ अब हाईकोर्ट पहुंचे उमंग सिंघार, सदस्यता रद्द कराने की जुगत
- 'मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में मंत्री-अधिकारी शामिल': नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल
'ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी बीजेपी सरकार'
उमंग सिंघार ने कहा, "जिले में यदि कम दर पर जमीन की खरीद और बिक्री हुई तो कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी होगी. सरकार प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखा रही है. यह जनादेश ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और 2028 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी." उमंग सिंघार ने पुष्णराजगढ़ विधानसभा के राजेंद्रग्राम और जैतहरी में किसानों की सभा को भी संबोधित किया. जहां उन्होंने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया.