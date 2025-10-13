ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे मुंगेली, संगठन सृजन अभियान में हुए शामिल

उमंग सिंघार ने पार्टी नेताओं की मीटिंग ली: उमंग सिंघार ने पार्टी पदाधिकारियों,कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर चर्चा की. उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की तारीफ की.

मुंगेली: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जोरों पर है. प्रदेश में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की चुनाव को लेकर कांग्रेस में इसी अभियान के तहत कार्य हो रहा है. संगठन सृजन अभियान की तैयारियों का जायजा लेने मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मुंगेली पहुंचे.

कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरे प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. सभी की राय को लेकर दिल्ली जाना है. पार्टी में विभिन्न पदों के लिए निश्चित रूप से कई दावेदार हैं.लेकिन किस दावेदार का नाम तय होता है ये पार्टी हाइकमान फैसला लेगी- उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, एमपी

कांग्रेस में अंतर्कलह पर उमंग सिंगार का बयान: कांग्रेस में गहराए अंतर्कलह पर उमंग सिंघार ने कहा कि हर परिवार में विवाद होते हैं. हमारी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं है और हम सब एक हैं.

संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के पद का चुनाव हो रहा है. मुंगेली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए उमंग सिंघार को पर्यवेक्षक बनाया गया है. अभी तक मुंगेली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए 6 नाम सामने आए हैं. अब देखना होगा कि इन 6 नेताओं में से किसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कुर्सी मिलती है.