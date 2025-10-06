ETV Bharat / state

स्मार्ट मीटर का पाकिस्तान कनेक्शन, उमंग सिंघार का आरोप:'सरकार ने खोला घर-घर जासूसी का रास्ता'

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्मार्ट मीटर का बताया पाकिस्तान कनेक्शन, मोहन यादव सरकार पर लगाए आरोप.

MP SMART METER PAKISTAN CONNECTION
स्मार्ट मीटर का पाकिस्तान कनेक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 2:37 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सहित देश भर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर में पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े किए हैं. उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका सरकार ने जिस सऊदी अरब की कंपनी अल्फानार कंपनी को दिया है, उसके पदाधिकारी पाकिस्तानी नागरिक है. उन्होंने आशंका जाहिर की है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से उनके तमाम दस्तावेज लिए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पास पहुंचेंगे.

कंपनी का पाकिस्तान से है एमओयू

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि "मध्य प्रदेश में अभी तक 24 लाख 96 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सऊदी अरब की अलफानार ग्रुप को दिया है. प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी को 897 करोड़ और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अल्फानार को 1100 करोड़ का ठेका दिया है. जबकि अल्फानर के प्रमुख पदों पर पाकिस्तानी नागरिक पदस्थ हैं.

उमंग सिंघार का एमपी सरकार पर आरोप (ETV Bharat)

इसके प्रोजेक्ट मैनेजर पाकिस्तान के जहर इकबाल शाह और संपर्क अधिकारी नईम अब्बास पाकिस्तान नागरिक है. अल्फानार कंपनी ने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान सरकार के साथ एक एमओयू भी साइन कर ओवरसीज रोजगार कॉरपोरेशन स्थापित किया है. इसमें तय किया गया है कि अल्फानार कंपनी में मानव संसाधन पाकिस्तान से ही उपलब्ध कराया जाएगा. जब यह एमओयू साइन हुआ, उस समय पाकिस्तान उच्च आयोग के राजदूत अहमद फारुक और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक जवाद सोहराब मलिक भी मौजूद थे.

पाकिस्तानी जासूसी के लिए खोला रास्ता

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक देश की सीमा साझा करने वाले देश की कंपनी को भारत में टेंडर लेने के पहले भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है, लेकिन कंपनी ने इसकी अनुमति नहीं ली. जबकि कंपनी की सहायक कंपनियां पाकिस्तान और बांग्लादेश में कार्यरत हैं. जबकि कंपनी को टेंडर दिए जाने को लेकर थिंक टैंक इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने ऊर्जा मंत्रालय को चेतावनी दी थी.

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर लोगों से आधार, वोटर आईडी, बैंक खाता जैसी जानकारियां मांगी जा रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि इस डाटा का विदेशी कंपनी दुरुपयोग कर सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कंपनी को ठेका देकर हर घर में पाकिस्तान की जासूसी का नया रास्ता खोल दिया है. उमंग सिंघार ने सरकार से तत्काल ठेका निरस्त करने की मांग की है.

